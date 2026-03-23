Ponad 5 ton pomocy. Za nami Świąteczna Zbiórka Żywności

Wielkanocna Zbiórka Żywności 2026 za nami! Elblążanie nie zawiedli: w samym Elblągu zebraliśmy około 5100 kg produktów spożywczych: najwięcej cukru - około 1,5 tony, 1 tonę oleju i 1 tonę mąki, a także wyjątkowo dużo dżemu. Serdecznie dziękujemy wszystkim Darczyńcom!

W Iławie zebraliśmy 312 kg, na informacje z pozostałych miejscowości czekamy.

Dwudniową pracę od rana do nocy w magazynie jeszcze czujemy w kościach, ale już dzisiaj od rana przygotowujemy transporty do poszczególnych organizacji, które będą wydawać świąteczne paczki, a jest ich ponad 20.

Oczywiście gorące podziękowania ślemy ofiarnym wolontariuszom, zwłaszcza tym najmłodszym i ich opiekunom. Mówią, że czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci - oby w was też ta chęć pomocy na zawsze pozostała!

A oto lista organizacji i placówek, które zbierały żywność w sklepach w piątek i sobotę:

Zespoly Caritas z parafii:

1. Św. Rodziny,

2. Królowej Polski,

3. Św. Rafała Kalinowskiego,

4. Brata Alberta,

5. Caritas Diecezji Elbląskiej,

6. Trójcy Św.

Organizacje:

1. Stow. Złoty Wiek

2. ŚDS Rzeczna

3. Stow. Przyjazny Krąg

4. PSONI

5. Stow. Klub Abstynenta Żuławy

6. Stow. Integracyjne Razem

7. ŚDS Przezmark

8. Stow. Nasza Zawada

9. Stow. Kobiet Aktywnych Fantazja

10. ŚDS Zamkowa

Placówki szkolno-wychowawcze:

1. SP 19

2. SP 8

3. SP 11

4. SP 15

5. SP 25

6. III LO

7. Zespół Szkół Pijarskich

8. ZSEiO

9. I LO

10. ZSG

11. IV LO

12. ZSIŚiU

13. Szkoła Policealna im. Jadwigi Romanowskiej MEDYK

14. OSW Nr 1

15. OSW Nr 2

16. Ośrodek Kuratorski Nr 2

17. Hufiec Pracy

18. Bursa Nr 3

oraz

1. SP w Tolkmicku

2. PCPR w Iławie

3. ŚDS w Suszu

4. MGOPS Młynary

5. ŚDS w Jegłowniku

Serdecznie dziękujemy!