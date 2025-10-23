Praca w Elblągu

Powiatowy Urząd Pracy zachęca do przejrzenia aktualnych ofert zatrudnienia.

W BRANŻY MECHANICZNEJ I TECHNICZNEJ: elektromechanik sprzętu AGD, elektromechanik, elektromonter, elektryk maszyn i urządzeń przemysłowych, elektryk-elektronik pojazdów ciężarowych, mechanik maszyn i urządzeń przemysłowych, mechanik pojazdów ciężarowych, mechanik pojazdów samochodowych/elektromechanik, mechanik samochodowy-wulkanizator, pomocnik elektromontera-operator minikoparki, spawacz, ustawiacz-operator laser Fiber, wulkanizator;

W BRANŻY BUDOWLANEJ: cieśla, inżynier budowy, murarz, operator minikoparki/koparkoładowarki, kierowca-brukarz, pracownik budowlany-murarz, zbrojarz;

W BRANŻY STOLARSKIEJ: frezer frontów meblowych, kierownik produkcji (branża meblowa), lakiernik frontów meblowych, lakiernik meblowy, operator CNC (5 osiowe), operator maszyn stolarskich, operator okleiniarki, operator prasy do okleiny naturalnej, pilarz piły panelowej, szlifierz meblowy, tapicer, technolog-produkcja mebli;

SPECJALIŚCI: dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, główny księgowy, grafik, kierownik Działu Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej, księgowa/wy, księgowa/wy-samodzielne stanowisko, młodsza/szy pielęgniarka/ratownik medyczny ambulatorium z izbą chorych, młodszy asystent rodziny, opiekun medyczny, pielęgniarka, pracownik biurowy, specjalista/ podinspektor ds. obsługi finansowej;

W BRANŻY PEDAGOGICZNEJ: logopeda, nauczyciel biologii, nauczyciel chemii, nauczyciel informatyki, nauczyciel języka angielskiego, nauczyciel przedmiotu biznes i zarządzanie, nauczyciel przyrody, nauczyciel psycholog, nauczyciel wychowania przedszkolnego, opiekunka dziecięca w żłobku, pedagog specjalny, wychowawca;

W BRANŻY USŁUGOWEJ: asystent brokera, fryzjer damsko-męski, handlowiec menager, barman kelner kucharz, opiekun/ka PCK, pomoc dentystyczna, pracownik sklepu, sprzedawca, sprzedawca-kasjer, sprzedawca na stacji paliw;

INNE: konstruktor odzieży, pracownik do wycinki zadrzewienia (z prawem jazdy kat. B), kierowca kat. B, kierowca kat. C+E, myjkowy pojazdów ciężarowych, pracownik fizyczny do produkcji opakowań, szwaczka;

Oferty pracy dla osób z niepełnosprawnościami (dla osób zarejestrowanych jak i niezarejestrowanych w urzędzie):

kasjer-sprzedawca, przedstawiciel handlowy/opiekun klienta, mobilny pracownik administracyjno-handlowy, pracownik fizyczny (z uprawnieniami na wózki widłowe UDT), pracownik ochrony-pracownik placu, pracownik produkcji;