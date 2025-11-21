Praca w Elblągu
Oferty ogólnodostępne (dla osób zarejestrowanych jak i niezarejestrowanych w urzędzie, dostępne na stronie internetowej urzędu pracy: elblag.praca.gov.pl.
Oferty pracy w branży:
- MECHANICZNEJ I TECHNICZNEJ: elektromechanik sprzętu AGD, elektromechanik, elektromonter, elektryk-elektronik pojazdów ciężarowych, lakiernik samochodowy, mechanik pojazdów ciężarowych, mechanik pojazdów samochodowych-elektromechanik, mechanik samochodowy-wulkanizator, pomocnik elektromontera-operator minikoparki, ustawiacz-operator lasera Fiber, wulkanizator;
- BUDOWLANEJ: cieśla, inżynier budowy, monter sieci wodnych i kanalizacyjnych, murarz, operator minikoparki/koparko-ładowarki, pracownik ogólnobudowlany-kierowca, pracownik ogólnobudowlany;
- STOLARSKIEJ: frezer frontów meblowych, kierownik produkcji (branża meblowa), lakiernik meblowy, lakiernik frontów meblowych, operator CNC (5 osiowe), operator maszyn stolarskich, operator okleiniarki, operator prasy do okleiny naturalnej, operator traków taśmowych, pilarz piły panelowej, szlifierz meblowy, tapicer, technolog-produkcja mebli;
- SPECJALIŚCI: asystent brokera, asystent projektanta, asystent prokuratora, diagnosta laboratoryjny, główny księgowy, grafik, informatyk, księgowa/wy-samodzielne stanowisko, młodsza/szy pielęgniarka/ratownik medyczny ambulatorium z izbą chorych, młodszy referent ds. rejestracji i wycofywania pojazdów, młodszy referent w Wydziale Organizacyjnym, pielęgniarka, pracownik biurowy, specjalista (k/m)/podinspektor (k/m) ds. podatku od towaru i usług (VAT), specjalista (k/m)/podinspektor (k/m) ds. obsługi budżetowej jednostek podległych Radzie Miejskiej w Elblągu, starszy inspektor ds. BHP;
- PEDAGOGICZNEJ: logopeda, nauczyciel biologii, nauczyciel chemii, nauczyciel informatyki, nauczyciel języka angielskiego, nauczyciel przedmiotu biznes i zarządzanie, nauczyciel przyrody, nauczyciel fizyki, nauczyciel wychowania początkowego, nauczyciel psycholog, nauczyciel wychowania przedszkolnego, opiekunka dziecięca w żłobku, pedagog specjalny, wychowawca;
- USŁUGOWEJ: barman-kelner, handlowiec menager, kucharz, opiekun medyczny, opiekun, opiekun/ka PCK, pomoc dentystyczna, pracownik sklepu, sprzedawca, sprzedawca na stacji paliw;
- INNE: kierowca kat. C+E, myjkowy pojazdów ciężarowych, osoba do kroju i szycia, pracownik do wycinki zadrzewienia ( z prawem jazdy kat. B ), pracownik fizyczny do produkcji opakowań, pracownik fizyczny-pomocniczy, pracownik reklamy/ monter, pracownik produkcji, szwaczka.
Oferty pracy dla osób z niepełnosprawnościami: kasjer-sprzedawca, pracownik fizyczny (z uprawnieniami na wózki widłowe UDT).