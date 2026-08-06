Przenieś się w czasie! Średniowieczny weekend na zamku w Sztumie

Słyszycie już tętent końskich kopyt i szczęk oręża? Zamek w Sztumie zaprasza w dniach 8-9 sierpnia na niezwykłą podróż do średniowiecza – wydarzenie, które ożywi surowe zamkowe mury i dostarczy niezapomnianych wrażeń całym rodzinom i pasjonatom historii. Przygotowaliśmy dla Was program pełen spektakularnych pokazów, rycerskiej chwały i tętniącego życiem jarmarku. Zobaczcie, co Was czeka! - informują organizatorzy.

SOBOTA – dzień rycerskich zmagań

Sobotnie zmagania zaczynamy z prawdziwym przytupem od wielkiego, barwnego przemarszu historycznego ulicami miasta! Będziecie mogli z bliska podziwiać dumne rycerstwo, lśniące w słońcu zbroje, dudniące kopyta wierzchowców i dumnie powiewające na wietrze chorągwie.

Kiedy już dotrzemy w zamkowe mury, przeniesiemy Was w sam środek akcji – czekają na Was zapierające dech w piersiach, widowiskowe pokazy zwinności konnego rycerstwa oraz pełne napięcia turnieje pieszych walk, podczas których usłyszycie prawdziwy szczęk oręża i zderzenie tarczy o tarczę. Nie zabraknie też chwil pełnych historycznej wzniosłości podczas inscenizacji pasowania na rycerza, a także pokazu doskonałej dyscypliny w trakcie musztry zbrojnej piechoty.

Przez cały dzień będziecie mogli zaglądać na Jarmark Średniowieczny i do grodu dziecięcego. Będzie też można sprawdzić swoją gibkość, skoczność, celność, siłę i precyzję!

Z kolei, gdy słońce zacznie chylić się ku zachodowi, na wielkie zakończenie tej pełnej wrażeń soboty zaprosimy Was na spektakularny i magiczny teatr ognia! Gwarantujemy, że ten dzień, wypełniony po brzegi atrakcjami i duchem dawnych epok, po prostu nie pozwoli Wam nawet na ułamek sekundy nudy!

NIEDZIELA – dzień warsztatowy

Po emocjonującym zgiełku bitewnym nieco zwolnimy tempo, zapraszając Was do ponownego przekroczenia bram tętniącego życiem Jarmarku Średniowiecznego. Będzie to idealny dzień, by wziąć głęboki oddech i dosłownie dotknąć żywej historii.

W niedzielę będziecie mogli wziąć udział w fascynujących warsztatach historycznych, poznając sekrety średniowiecznego rzemiosła. Wasze oczy nacieszy barwny pokaz dawnej mody, prezentujący kunszt ówczesnych krawców, a radosne dźwięki dawnych instrumentów porwą każdego do nauki średniowiecznych tańców. Tego dnia zaprosimy Was także na pokazy Antoniego Olbrychskiego (wnuka Daniela Olbrychskiego) mistrza świata w szermierce historycznej!

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Program: https://zamek.sztum.pl/aktualnosci/sredniowieczny-weekend-na-zamku-w-sztumie/