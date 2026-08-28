Most do remontu

W drugiej połowie września planowane jest rozpoczęcie remontu Mostu Kardynała Wyszyńskiego. To jedna z pilniejszych inwestycji dla sprawnego i bezpiecznego funkcjonowania układu komunikacyjnego Elbląga. Zakres prac obejmie priorytetową wymianę przęsła mostu. Miasto przygotowało rozwiązania, które mają ograniczyć utrudnienia.

Prace wymagają czasowego zamknięcia przeprawy i wprowadzenia zmian w organizacji ruchu oraz komunikacji miejskiej. Miasto wspólnie z ZKM, przygotowało rozwiązania, których celem jest maksymalne ograniczenie utrudnień i zapewnienie mieszkańcom możliwie sprawnego przemieszczania się przez cały okres remontu.

Przeprawa tymczasowa przy ul. Wapiennej

Najważniejszym rozwiązaniem, które ma ograniczyć skutki zamknięcia Mostu Kardynała Wyszyńskiego, jest uruchomienie przeprawy tymczasowej w ciągu ul. Wapiennej. Będą mogły z niej korzystać samochody osobowe. Ruch będzie odbywał się jednokierunkowo (w kierunku centrum miasta). Kierowcy wyjeżdżający z Elbląga będą mogli korzystać z Mostu Niskiego, który na czas realizacji inwestycji będzie obsługiwał ruch wyjazdowy z miasta. Przeprawa tymczasowa została przygotowana właśnie po to, aby mieszkańcy nadal mieli możliwość przekraczania rzeki w tej części miasta i aby ograniczyć obciążenie pozostałych tras. Ze względu na ograniczenia techniczne z przeprawy tymczasowej nie będą mogły korzystać pojazdy ciężarowe – obowiązywać będzie ograniczenie dla ruchu pojazdów o masie do 3,5t. Transport ciężki będzie kierowany Trasą Unii Europejskiej, która od kilku lat jest podstawowym korytarzem dla tego rodzaju ruchu. Warto przypomnieć, że z Mostu Kardynała Wyszyńskiego nie mogą korzystać pojazdy o masie powyżej 30 ton. Ograniczenie to wynika z warunkowego dopuszczenia przeprawy do użytkowania.

Wjazd do Elbląga – rozwiązanie mające usprawnić ruch

Wjazd do miasta zostanie poprowadzony trasą omijającą sygnalizację świetlną (wyłączona na czas realizacji inwestycji) znajdującą się przed Mostem Wyszyńskiego. Takie rozwiązanie ma pozwolić na zachowanie możliwie płynnego ruchu i ograniczenie tworzenia się zatorów. Jednocześnie wyeliminowana zostanie kolizja wyjazdu z ul. Zamkowej w kierunku al. Tysiąclecia z głównym potokiem pojazdów wjeżdżających do miasta. Wprowadzone zostanie pierwszeństwo pojazdów wyjeżdżających z ul. Zamkowej w al. Tysiąclecia.

Wyjazd z miasta przez Most Niski

Główny objazd dla kierowców wyjeżdżających z Elbląga będzie prowadził przez Most Niski. Trasa obejmie: al. Tysiąclecia → ul. Zamkowa → ul. Św. Ducha → ul. Wodna → Most Niski → ul. Studzienna → ul. Warszawska.

Na skrzyżowaniu ul. Warszawskiej z ul. Orlą zmieniona zostanie organizacja ruchu. Pierwszeństwo otrzymają pojazdy wyjeżdżające z Mostu Niskiego w kierunku Węzła Południe i dróg S7/S22. Ma to usprawnić przepływ samochodów w kierunku południowej części miasta. Tu warto pamiętać, że kierowcy będą mogli korzystać także z alternatywnych przejazdów przez Stare Miasto, wjeżdżając ulicami Stoczniową oraz Wigilijną, Mostową, Garbary. W celu zminimalizowania kolizji z potokiem ruchu objazdowego wyjazd z ul. Mostowej do ul. Wodnej umożliwiony zostanie tylko w prawo a ruch na ul. Wodnej do ul. Rybackiej będzie jednokierunkowy. Kierowcy jadący w kierunku drogi ekspresowej S7 powinni również pamiętać o alternatywnych trasach przez Most Unii Europejskiej oraz Węzeł Wschód.

Zmiany w komunikacji miejskiej

Remont Mostu Wyszyńskiego oznacza również konieczność wprowadzenia zmian w komunikacji autobusowej. Ze względu na ograniczenia tonażowe autobusy nie będą mogły korzystać ani z przeprawy tymczasowej, ani z Mostu Niskiego.

Szczególnej uwagi wymaga organizacja kursowania linii 12 i 14, które łączą osiedla Zawadę i Nad Jarem z centrum miasta oraz Zawodziem. Linie te zapewniają mieszkańcom dojazd m.in. do szkół i miejsc pracy po drugiej stronie rzeki, dlatego ich możliwie sprawne funkcjonowanie w czasie remontu jest jednym z priorytetów. Linie 12 i 14 będą funkcjonowały w systemie przesiadkowym. Przystanki zostaną zlokalizowane po obu stronach rzeki – po stronie Starego Miasta przy ul. Wodnej oraz po drugiej stronie przy ul. Giełdowej. Przesiadka będzie odbywała się w rejonie Mostu Wysokiego, a odległość między przystankami wyniesie około 150 metrów. Kierowcy autobusów będą kontynuowali kurs dopiero po przejściu tego odcinka przez wszystkich pasażerów. Na liniach tych mają kursować mniejsze autobusy.

Dodatkowa linia Z

Aby dodatkowo ograniczyć skutki remontu, uruchomiona zostanie dodatkowa linia Z. Jej zadaniem będzie zapewnienie bezpośredniego połączenia Nad Jarem i Zawady z Zawodziem przez Trasę Unii Europejskiej. Linia ma również ułatwić dojazd do zakładów pracy zlokalizowanych przy ul. Warszawskiej i Żuławskiej.

Remontu nie można już odwlekać w czasie

Most Kardynała Wyszyńskiego stanowi główne połączenie miasta z Węzłem Południe oraz trasami prowadzącymi do drogi ekspresowej S7 i drogi krajowej nr 22. Każdego dnia korzystają z niego tysiące kierowców, dlatego utrzymanie jego pełnej sprawności i bezpieczeństwa ma kluczowe znaczenie dla mieszkańców, lokalnych przedsiębiorców oraz całego systemu transportowego miasta. Od kilku lat ekspertyzy techniczne wskazywały na konieczność przeprowadzenia gruntownego remontu obiektu. Most był dopuszczony do użytkowania warunkowo, a ze względów bezpieczeństwa obowiązywało ograniczenie dla pojazdów o masie przekraczającej 30 ton. Realizacja inwestycji pozwoli nie tylko wyeliminować istniejące ograniczenia, ale przede wszystkim przywrócić pełną funkcjonalność przeprawy na wiele kolejnych lat. Po zakończeniu prac most będzie bezpieczny, nowoczesny i technicznie zabezpieczony na kolejne lata użytkowania. Czasowe utrudnienia są nieuniknione, ale zostały uwzględnione już na etapie przygotowywania organizacji ruchu. Priorytetem miasta jest nie tylko przeprowadzenie inwestycji, ale również organizacji ruchu i komunikacji, aby jej wpływ na codzienne życie mieszkańców był możliwie najmniejszy. Prosimy kierowców i pasażerów o zwracanie uwagi na oznakowanie oraz o uwzględnienie dodatkowego czasu przejazdu w pierwszych dniach obowiązywania zmian. O szczegółach organizacji ruchu, zmianach w komunikacji miejskiej oraz terminie rozpoczęcia prac mieszkańcy będą informowani na bieżąco przed wprowadzeniem nowej organizacji ruchu.