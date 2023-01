Rajd pieszy im. sierżanta Stryjewskiego

Stowarzyszenie Elbląscy Patrioci zaprasza na IV Rajd Pieszy im. sierż. W. Stryjewskiego "Cacko" w sobotę (21 stycznia).

Rajd rozpocznie się o godz. 12 na parkingu leśnym, na wysokości ulicy Lema, skręt z ulicy Fromborskiej, przystanek ZKM Park Krajobrazowy.

Trasa piesza do Tolkmicka - posesja Andrzeja Stryjewskiego (syna Wiktora Stryjewskiego „Cacko”), Królewiecka 28-30 (droga nr 503 kierunek Frombork, z Tolkmicka).

O godz. 17 ognisko, wykład z prezentacją multimedialną o sierżancie Wiktorze Stryjewskim "Cacko", spotkanie z synem „Cacki” Panem Andrzejem Stryjewskim, konkurs o Żołnierzach Wyklętych z nagrodami.

Rajd zakończy się około godz. 23:45.

Wiktor Stryjewski urodził się 11 września 1916 roku w miejscowości Żychowo, w powiecie Sierpc.

Przed wybuchem II wojny światowej mieszkał z czworgiem dzieci w rodzinnej miejscowości, gdzie prowadził 27 hektarowe gospodarstwo. Uczestniczył w wojnie obronnej 1939 r. w szeregach 32. pułku piechoty.

W okresie okupacji niemieckiej był żołnierzem AK w Obwodzie Sierpc. Po wkroczeniu wojsk sowieckich został skierowany przez swoje dowództwo do Służby Ochrony Kolei w Raciążu, gdzie od wiosny 1945 pełnił obowiązki dowódcy SOK. W lutym 1946 r. stanął w obronie Polki gwałconej przez sowieckiego żołnierza, którego pobił, za co został aresztowany przez UB. Dzięki pomocy współpracującego z podziemiem funkcjonariusza resortu bezpieczeństwa zbiegł z aresztu. Ukrywał się na terenie powiatu sierpeckiego, gdzie wstąpił do oddziału Ruchu Oporu Armii Krajowej Obwodu krypt. „Mewa”, dowodzonego przez Leona Ziółkowskiego „Lisa”.

Wyróżnił się w wielu akcjach zbrojnych skierowanych przeciw komunistycznemu aparatowi represji, m. in. likwidując posterunki MO i urzędy gminne w Zawidzu, Strzegowie, Rościszewie, Łęgu, Skrwilnie, Lidzbarku (osobiście dowodził atakiem na posterunek MO), Gralewie, za co został awansowany do stopnia sierżanta.

Podczas procesu sztabu 23 Okręgu Narodowego Zjednoczenia Wojskowego skazany na 38-krotną karę śmierci. Wyrok wykonano w więzieniu mokotowskim 18 stycznia 1951 r. o godz. 20:20. Miejsce jego pochówku pozostaje nieznane. Grób symboliczny znajduje się na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie w Kwaterze „Na Łączce”.

Kontakt ws. rajdu: elblascy.patrioci@o2, tel: 607 488 220 Jacek Gierwatowski, prezes EP i ZZ NSZ okręg pomorski.