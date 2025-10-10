Remiza się odrodzi po powodzi

Zwykle to strażacy pomagają ofiarom powodzi – tym razem ich własna remiza także padła ofiarą wielkiej wody. Niedawno pojawił się przetarg na remont pomieszczeń OSP Tolkmicko.

Gmina Tolkmicko ogłosiła postępowanie na prace remontowe w budynku tamtejszej Ochotniczej Straży Pożarnej. Wykonawcę czeka malowanie pomieszczeń na parterze budynku, wymiana stolarski drzwiowej wewnętrznej, remont kotłowni i wymiana kotła c.o., naprawa częściowa opaski wokół budynku.

Kryteria brane pod uwagę w przetargu to cena (80 proc.) i okres gwarancji (20 proc.). Termin składania ofert upływa 23 października. Prace mają zostać wykonane do 15 grudnia.

Przypomnijmy. Pod koniec lipca w wyniku powodzi głównymi ulicami Tolkmicka popłynęła woda, wylała wówczas rzeka Stradanka. Pisaliśmy o tym tutaj.