Rodzinny festyn na Kalbarze i przejazd rowerowy

W najbliższą sobotę, 12 września, zapraszamy wszystkich mieszkańców Elbląga na wspólny przejazd rowerowy oraz rodzinny festyn na torze Kalbar. Najpierw ruszymy w trasę z placu Jagiellończyka, a później na uczestników czekać będzie kilka godzin sportowej zabawy, darmowych atrakcji, dmuchańców i spotkań ze służbami miejskimi – informuje Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Rowerowy dzień rozpoczniemy o godzinie 11:00 na placu Jagiellończyka. Z okazji Elbląskiego Dnia Bez Samochodu uczestnicy wyruszą we wspólną, około 10-kilometrową trasę ulicami Elbląga, która zakończy się na torze Kalbar. Po dotarciu na miejsce, od godziny 12:00, na uczestników czekać będzie rodzinny festyn pełen atrakcji. Warto przyjechać całymi rodzinami, bo przygotowanych atrakcji będzie naprawdę sporo – od klasycznej zabawy na dmuchańcach i malowania twarzy, przez darmową watę cukrową, aż po bardziej nietypowe sportowe wyzwania.

Na Kalbarze czekać będą laserowy paintball, nerftag, bubble football oraz dart piłkarski. Nie zabraknie również elektrycznych hulajnóg, a osoby zainteresowane bezpieczeństwem na drodze będą mogły skorzystać z symulatora zderzeń. Na miejscu pojawi się także strefa gastro, więc po kolejnych aktywnościach będzie można uzupełnić energię.

Swoją przestrzeń przygotują również służby miejskie. To dobra okazja, żeby spotkać ich przedstawicieli, zajrzeć do przygotowanych stanowisk i przy okazji dowiedzieć się więcej o bezpieczeństwie. Szczególnie dla najmłodszych może to być ciekawe połączenie zabawy z poznawaniem pracy osób, które na co dzień dbają o mieszkańców Elbląga.

Jednym z ważniejszych momentów całego wydarzenia będzie również finał tegorocznej Rowerowej Stolicy Polski. Po miesiącach przygotowań i czerwcowej rywalizacji przyjdzie czas na podsumowanie rowerowych zmagań oraz wyróżnienie tych, którzy najaktywniej kręcili kilometry dla Elbląga. Festyn na Kalbarze będzie więc nie tylko okazją do wspólnej zabawy, ale również spotkaniem wszystkich, których łączy rower i aktywny styl życia.

Współorganizatorem wydarzenia jest Elbląskie Centrum Usług Społecznych.