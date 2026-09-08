Seniorzy znów będą rządzić miastem

Aktywność, pasje, spotkania i dobra energia! Tego podczas Elbląskich Dni Seniora z pewnością nie zabraknie. Od 14 do 19 września Elbląg będzie miejscem spotkań i wydarzeń przygotowanych z myślą o seniorach, którzy chcą aktywnie spędzić czas, rozwijać zainteresowania i cieszyć się bliskością innych.

Elbląskie Dni Seniora to czas spotkań, integracji, aktywności i wspólnego odkrywania nowych możliwości spędzania wolnego czasu. Przygotowany program będzie okazją nie tylko do dobrej zabawy, ale również do zadbania o zdrowie, rozwijania zainteresowań i nawiązywania nowych znajomości.

Na uczestników czekać będą różnorodne propozycje: warsztaty, spotkania o charakterze kulturalnym, zajęcia ruchowe oraz wydarzenia rekreacyjne i rozrywkowe. Każdy będzie mógł znaleźć coś dla siebie, niezależnie od zainteresowań i poziomu aktywności.

Wydarzenie jest także okazją do pokazania, że senioralna aktywność może mieć wiele wymiarów, od ruchu i działań prozdrowotnych, przez rozwijanie pasji, aż po uczestnictwo w życiu kulturalnym i społecznym miasta.

Organizatorzy zachęcają wszystkich elbląskich seniorów do aktywnego udziału w wydarzeniach. W warto wyjść, spotkać się z innymi i przekonać się, jak wiele radości, inspiracji i dobrej energii mogą przynieść Elbląskie Dni Seniora, które potrwają od 14 do 19 września.

Szczegółowy program

14.09.2026r.

INAUGURACJA, godz. 10

przemarsz spod Urzędu Miejskiego na Plac Jagiellończyka,

wręczenie kluczy do Miasta,

koncerty i występy zespołów seniorskich,

Strefa zdrowia

Spotkanie: Urząd Miejski, ul. Łączności 1,

Festyn: Plac K. Jagiellończyka 1 Godz. 10-14

Spotkanie planszówkowe „Szare komórki w ruchu” (gry planszowe, logiczne i integracyjne)

Miejsce Spotkań Aktywnych ul. Czerwonego Krzyża 1 Godz. 10-15

Zwiedzanie Interaktywnej Wystawy Książki i Prasy Elkamera

Biblioteka Elbląska, Św. Ducha 3-7 Godz. 10-18

Turniej tenisa stołowego

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Sielanka” – świetlica osiedlowa, ul. Płk. Dąbka 64, Godz. 16-19

15.09.2026r.

Zajęcia „Sprawny senior” (obowiązują zapisy pod nr tel: 609-977-220)

Centrum Tańca Promyk, ul. Browarna 80, Godz. 9:00

Spotkanie planszówkowe „Szare komórki w ruchu” (gry planszowe, logiczne i integracyjne)

Miejsce Spotkań Aktywnych, ul. Czerwonego Krzyża 1, Godz. 9-15

Aqua Fitness Senior (obowiązują zapisy pod nr tel. 55-625-63-81 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: kob@mosir.elblag.eu)

Kryta pływalnia ul. Robotnicza 68 Godz. 10-11, 11-12

Warsztaty kreatywne „Kiermasz Sztuki”; pracownia tkactwa i rękodzieła artystycznego (obowiązują zapisy pod nr tel: 55-611-20-59)

Centrum Spotkań Europejskich „Światowid”, Plac K. Jagiellończyka 1, Godz. 11:00

Warsztaty „Zakładka z dawnej drukarni”

Biblioteka Elbląska, Św. Ducha 3-7, Godz. 11-14

Bezpłatne zwiedzanie Muzeum, dodatkowo o godz. 12:00 i 16:00 oprowadzanie z przewodnikiem – zbiórka przy budynku Podzamcza

Muzeum Archeologiczno - Historyczne Bulwar Zygmunta Augusta 11 Godz. 11-17

Akademia Aktywnego Seniora: blok ćwiczeń, zumba

Muzeum Archeologiczno - Historyczne, Bulwar Zygmunta Augusta 11; dziedziniec*, Godz. 13-14 i 14:30-15:30

Zwiedzanie Interaktywnej Wystawy Książki i Prasy Elkamera

Biblioteka Elbląska Św. Ducha 3-7, Godz. 10-18

Cudze chwalicie... najciekawsze tradycje polskie

Biblioteka Cyberiada, ul. Hetmańska 16, Godz. 16:00

16.09.2026r.

Aromaterapia leśna - marsz z kijkami Nordic Walking

Bażantarnia, zbiórka przy Muszli Koncertowej, Godz. 9-11

Spotkanie planszówkowe „Szare komórki w ruchu” (gry planszowe, logiczne i integracyjne)

Bażantarnia, zbiórka przy Muszli Koncertowej, Godz. 9-11

„Sąsiedzkie Łamigłówki 60+” – ćwiczenia pamięci i koncentracji organizowane przez Elbląskie Centrum Usług Społecznych (obowiązują zapisy pod nr tel: 508-335-307)

Pub Sąsiedzi, ul. 1 Maja 48, Godz. 11-13

Warsztaty „List, który poczeka”

Biblioteka Elbląska, Św. Ducha 3-7, Godz. 11-14

Dekoart dla seniorów: malowanie na blejtramie (obowiązują zapisy pod nr tel: 55-626-60-85)

Biblioteka, al. J. Piłsudskiego 17, Godz. 13:00

Turniej szachowy

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Sielanka” - świetlica osiedlowa, ul. Płk. Dąbka 64, Godz. 16-19

17.09.2026r.

Spotkanie planszówkowe „Szare komórki w ruchu” (gry planszowe, logiczne i integracyjne)

Miejsce Spotkań Aktywnych, ul. Czerwonego Krzyża 1, Godz. 9-15

Zajęcia „Pilates”, (obowiązują zapisy pod nr tel: 609-977-220)

Centrum Tańca Promyk, ul. Browarna 80, Godz. 9:30

Zawody pływackie - konkurencje 50 m i 25 m stylem dowolnym kobiet i mężczyzn

Kryta pływalnia, ul. Robotnicza 68, Zapisy: 9-9:45. Start: 10; Dekoracja medalowa: 11:30

Zwiedzanie Interaktywnej Wystawy Książki i Prasy Elkamera

Biblioteka Elbląska, Św. Ducha 3-7, Godz. 10-18

Tworzenie biżuterii z szyfonu

Biblioteka Słoneczna, ul. Słoneczna 29, Godz. 15:00

Spotkanie edukacyjne w Klubie Seniora, pt. „ZUS bliżej seniora”

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Sielanka” - świetlica osiedlowa, ul. Płk. Dąbka 64, Godz. 16:00

18.09.2026r.

Spotkanie planszówkowe „Szare komórki w ruchu” (gry planszowe, logiczne i integracyjne)

Miejsce Spotkań Aktywnych, ul. Czerwonego Krzyża 1, Godz. 9-15

Zawody Nordic Walking na dystansie, 5 km kobiet i mężczyzn

Park Leśny Bażantarnia (polana); Zapisy: 9-9:45, Rozgrzewka: 10:00; Start: 10:30; Wyniki: 12:00

Ognisko integracyjne

Park Leśny Bażantarnia, Godz. 13-15

Zwiedzanie Interaktywnej Wystawy Książki i Prasy Elkamera

Biblioteka Elbląska, Św. Ducha 3-7, Godz. 10-18

Spektakl „Zbrodnia i kara”

(bilety do odbioru w kasie Teatru w dniu 15.09.2026r. od godz. 10:00)

Teatr im. A. Sewruka, Godz. 19:00

19.09.2026r.

Spacer z przewodnikiem

Zbiórka przy Bramie Targowej, Godz. 11-13

Zabawa taneczna w stylu strefy kibica

Dzienny Dom Senior+, ul. Zamkowa 16A, Godz. 15-17

Spektakl „Zbrodnia i kara”

(bilety do odbioru w kasie Teatru w dniu 15.09.2026r. od godz. 10:00)

Teatr im. A. Sewruka, Godz. 18:00