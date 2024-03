Rolnicze blokady w nadchodzących dniach

Trwają rolnicze protesty przeciwko zielonemu ładowi i napływowi zbóż zza wschodniej granicy. Co planują protestujący w regionie rolnicy w najbliższym czasie?

"Uwaga! 20 marca w związku z protestami rolników będą utrudnienia w ruchu i to spore! Od 7 do 19 zablokowany będzie: Pasłęk Węzeł Północ na drodze S7 oraz skrzyżowanie Krosno; Godkowo na drodze W513, skrzyżowanie na Miłakowo; droga K22 w Jegłowniku; Węzeł Bogaczewo na drodze S7. O wszystkich zmianach, ograniczeniach i zatorach będziemy informować na bieżąco" - podaje Komenda Miejska Policji w Elblągu. Czekamy też na informację na temat ewentualnej blokady w Kmiecinie w powiecie nowodworskim.

- Oprócz blokowania, chcemy wychodzić do osób, które będą stały w korku, rozdawać ulotki i nasze produkty. Zależy nam na przekazywaniu problemów polskiego rolnictwa do wiadomości innych, ale także informować, że odbijają się one na całym społeczeństwie – mówił Damian Murawiec, jeden z organizatorów protestów w regionie elbląskim, w ostatniej rozmowie na portEl.pl.