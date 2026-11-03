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Rowerem po Krainie Zalewu Wiślanego

 Elbląg, zdjęcie z konkursu Fotka miesiąca,
zdjęcie z konkursu Fotka miesiąca, fot. grzesiekpl

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz PTTK Oddział Ziemi Elbląskiej zapraszają na wycieczkę rowerową „Rowerem po Krainie Zalewu Wiślanego" 14 listopada 2026 r. (sobota).

Trasa wycieczki: Łęcze, Kadyny, Tolkmicko, Suchacz, Kamionek Wielki, Jagodno.

Postoje: Łęcze (punkt widokowy na Zalew Wiślanym), Kadyny (zwiedzanie historycznej stodoły z kolekcją zabytkowych powozów konnych), Tolkmicko.

Dystans:40 km. Start godz. 10.00 – Elbląg, ul. Ogólna (pętla tramwajowa), powrót ok. godz. 14.00 – Elbląg ul. Mazurska/Odrodzenia (rampa).

Udział w wycieczce bezpłatny, organizatorzy nie wymagają wcześniejszej rejestracji.


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