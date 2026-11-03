Rowerem po Krainie Zalewu Wiślanego
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz PTTK Oddział Ziemi Elbląskiej zapraszają na wycieczkę rowerową „Rowerem po Krainie Zalewu Wiślanego" 14 listopada 2026 r. (sobota).
Trasa wycieczki: Łęcze, Kadyny, Tolkmicko, Suchacz, Kamionek Wielki, Jagodno.
Postoje: Łęcze (punkt widokowy na Zalew Wiślanym), Kadyny (zwiedzanie historycznej stodoły z kolekcją zabytkowych powozów konnych), Tolkmicko.
Dystans:40 km. Start godz. 10.00 – Elbląg, ul. Ogólna (pętla tramwajowa), powrót ok. godz. 14.00 – Elbląg ul. Mazurska/Odrodzenia (rampa).
Udział w wycieczce bezpłatny, organizatorzy nie wymagają wcześniejszej rejestracji.
inf. organizatora