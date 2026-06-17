Rozmowy o Tarczy Wschód

Przedstawiciele rządu, wojska i samorządu rozmawiali dziś (17 czerwca) w Elblągu na temat Tarczy Wschód. W klubie Pułku Wsparcia Dowodzenia Dywizji Północ Wschód odbyło się forum „Wspólnie na rzecz bezpieczeństwa”. Zobacz zdjęcia.

- Wojsko nie będzie żadnej nieruchomości, którą chce pozyskać, wywłaszczać – zapewniał płk Paweł Paciorek, dyrektor Departamentu Infrastruktury w Ministerstwie Obrony Narodowej na IV Forum „Wspólnie na rzecz bezpieczeństwa”.

Spotkanie odbyło się dziś (17 czerwca) w siedzibie Pułku Wsparcia Dowodzenia Dywizji Północ Wschód w Elblągu. Była to okazja, aby spotkać się osobami decyzyjnymi w zakresie budowy Tarczy Wschód.

- To spotkanie odbywa się w szczególnym czasie. Bezpieczeństwo nie jest tuż tylko zadaniem wojska – mówił generał dywizji Jacek Ostrowski, inspektor rodzajów wojsk w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych. - Współczesne zagrożenia mają charakter wielowymiarowy: działania militarne, presję hybrydową, zagrożenia dla infrastruktury krytycznej, cyberataki, próby destabilizacji społecznej. Skuteczna odpowiedź wymaga współdziałania wszystkich podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa.

- Chciałbym, abyśmy to dzisiejsze forum potraktowali jako przestrzeń do dialogu – dodał Tomasz Sielicki, doradca ministra obrony narodowej i burmistrz Braniewa. - Kiedy zostałem doradcą ministra, zaczęli się do mnie zgłaszać samorządowcy, przedsiębiorcy, rolnicy z prośbą o organizację przestrzeni do rozmowy. Stąd to dzisiejsze forum.

fot. Anna Dembińska

Przypomnijmy: „Tarcza Wschód to cały system infrastruktury obronnej, a nie tylko jednolita linia okopów, bunkrów i jeży żelbetonowych. Nie wszędzie będzie on wyglądać tak samo. Tam, gdzie jest to możliwe, będą wykorzystywane i wzmacniane istniejące naturalne przeszkody terenowe: lasy, bagna, rzeki czy skarpy. W zależności od potrzeb, będą też budowane centra logistyczne, magazyny materiałów, elementy fortyfikacji i schrony, czy system wykrywania i śledzenia dronów wykorzystujący radary, termowizję i nasłuch. Pozwoli to skutecznie zwalczać statki bezzałogowe, które jak pokazuje wojna w Ukrainie są coraz powszechniej wykorzystywane.” - możemy przeczytać na stronie internetowej poświęconej tej inicjatywie.

Co powstanie? Temu poświęcone było wystąpienie płk Jacka Zaniewskiego, szefa Zarządu Inżynierii Wojskowej w Dowództwie Generalnych Rodzajów Sił Zbrojnych. To m.in. miejsca składowania, z których kilka już powstało na terenie naszego województwa.

- Należy wyciągnąć wnioski i doświadczenia ze współczesnych konfliktów zbrojnych, w szczególności z wojny na Ukrainie – mówił płk Jacek Zaniewski.

Obecni na forum samorządowcy pytali m.in. o sposób rozliczania szkód spowodowanych przez wojskowych podczas budowy infrastruktury obronnej. Chodzi m.in. o uszkodzone przez ciężki wojskowy sprzęt drogi gminne lub powiatowe. Przedstawiciele wojska zapewnili, że każdą sprawę będą traktować indywidualnie. Padło pytanie o bezpieczeństwo Zalewu Wiślanego w kontekście możliwych tam prowokacji rosyjskich, wykorzystania lokalnych lądowisk.

Podczas forum poruszano takie tematy jak finansowanie inwestycji związanych z bezpieczeństwem, kwestie ochrony środowiska i budowanie odporności państwa.