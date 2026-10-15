Ruszyła XXVI edycja konkursu "Barwy Wolontariatu"

Ruszyła XXVI edycja konkursu "Barwy Wolontariatu". Konkurs jest uhonorowaniem działań wolontariuszy, społeczników i docenieniem akcji wolontarystycznych. Zgłoszeni do konkursu mogą być zarówno pojedynczy wolontariusze, jak i grupy. Liczy się każda aktywność w dowolnym obszarze życia społecznego. Kandydatów mogą zgłaszać: organizacje pozarządowe, grupy samopomocowe, koordynatorzy wolontariatu, instytucje, a także osoby korzystające z pomocy wolontariuszy.

Kandydatów można zgłaszać listownie, pocztą elektroniczną lub osobiście. Do każdego formularza zgłoszeniowego dołączyć należy opis działalności nominowanej osoby. Opis powinien być zamieszczony na maksymalnie 4 stronach maszynopisu (druk jednostronny) i dołączony do formularza zgłoszeniowego. Opis może mieć dowolną formułę np. wspomnienie, relację, refleksję, pamiętnik. Do wniosku należy dołączyć zdjęcia osoby nominowanej lub grupy, której on dotyczy. Na zwycięzców czekają nagrody! Zgłoszenia należy przesyłać do 10 listopada 2026 r. Link do regulaminu i formularza zgłoszeniowego: https://drive.google.com/drive/folders/1DCUn1jzlT1O_IOjaO4E6pcoAF8pfm5A0?usp=sharing Wszyscy nominowani wolontariusze, grupy wolontariuszy zostaną zaproszeni wraz z osobami zgłaszającymi na uroczystą galę lokalną i regionalną z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza w grudniu. Podczas tego wydarzenia zostaną wręczone nagrody i dyplomy.

Regionalne Centrum Wolontariatu