Czy Elbląska Madonna Szafkowa może wrócić do Elbląga? (Podróże do źródeł Hanzy, odc. 4)

Nasza podróż do źródeł Hanzy, podjęta w 780. rocznicę nadania praw miejskich Elblągowi, miała oddolny i obywatelski charakter. Nie była przedsięwzięciem instytucjonalnym ani oficjalną delegacją. Wyrastała z dobrowolnego zaangażowania ludzi, którym bliska jest historia Elbląga i którzy chcieli uczynić coś wartościowego dla swojego miasta. Dlatego jadąc do Muzeum Prus Wschodnich w Lüneburgu, nie zamierzaliśmy być jedynie gośćmi oglądającymi zgromadzone tam eksponaty. Chcieliśmy, aby nasza wizyta pozostawiła po sobie coś więcej niż wspomnienia i fotografie. Dlatego zaproponowaliśmy dyrekcji tamtejszego Muzeum Prus Wschodnich coś konstruktywnego: wspólne działanie na rzecz ocalenia i ponownego odczytania dziedzictwa, które – choć dziś rozdzielone granicami i muzealnymi kolekcjami – wciąż łączy historię obu naszych miast.

Historia Elbląskiej Madonny Szafkowej jest opowieścią o ocaleniu, ale również o rozdzieleniu. Ona sama przetrwała, podobnie jak znaczna część dawnego retabulum, które znajduje się dziś w Elblągu, w katedrze św. Mikołaja. Nie przetrwała jednak ich pierwotna jedność. Dzieło, które przez stulecia stanowiło integralną całość, zostało rozdzielone przez wojenne losy i powojenne decyzje.

Właśnie dlatego Madonna Szafkowa jest dla Elbląga tak ważna. Nie chodzi jedynie o sentyment do cennego zabytku, którego miejsce powstania pozostaje niepewne, lecz o świadomość, że został on stworzony dla Elbląga i przez pięć i pół stulecia stanowił część jego duchowego, artystycznego i historycznego dziedzictwa. Chodzi o utraconą część własnej historii, o dzieło sztuki, którego artystyczna i duchowa wymowa przez stulecia była wpisana w życie elbląskiej wspólnoty. Dziś można podziwiać ją w Muzeum Prus Wschodnich w Lüneburgu, badać jej konstrukcję i ikonografię, trudno jednak oprzeć się wrażeniu, że pozostaje ona wyrwanym z pierwotnego kontekstu fragmentem większej całości – retabulum stworzonego wokół i dla figury Madonny Szafkowej, stanowiącego przez ponad cztery i pół wieku jej teologiczne dopełnienie i interpretacyjne otoczenie.

Z jaką propozycją pojechaliśmy do Lüneburga.

Wiem, że w przeszłości podejmowano starania o odzyskanie Elbląskiej Madonny Szafkowej. Nie przyniosły one jednak oczekiwanego rezultatu. Warto zatem poszukiwać innych dróg, które nie będą prowadziły do konfrontacji, lecz pozwolą zrobić coś dobrego dla wspólnego dziedzictwa. I właśnie z taką intencją przyjechaliśmy do Lüneburga.

Nasza prezentacja przypominała o historycznych więziach łączących Elbląg z hanzeatycką wspólnotą miast, przybliżała dzieje Elbląskiej Madonny Szafkowej oraz przedstawiała koncepcję wspólnego projektu, któremu nadaliśmy roboczy tytuł: „Przywrócić rozproszone dziedzictwo – odbudować kontekst historyczny, integralność estetyczną, znaczenie artystyczne i sens teologiczny”.

Nie przyjechaliśmy z kolejnym apelem o zwrot zabytku. Nie zamierzaliśmy również stawiać gospodarzy w sytuacji, w której musieliby ponownie uzasadniać swoje dotychczasowe stanowisko. Nie była to zresztą nasza rola i nie czuliśmy się do tego upoważnieni. Chcieliśmy zaproponować rozwiązanie, które mogłoby zostać zaakceptowane przez wszystkie zainteresowane strony, a przede wszystkim przynieść wymierną korzyść dla ochrony i prezentacji wspólnego dziedzictwa kulturowego.

Zapytaliśmy więc, czy muzeum byłoby skłonne zgodzić się na wykonanie profesjonalnej i precyzyjnej dokumentacji trójwymiarowej Elbląskiej Madonny Szafkowej z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu skanującego. Cała operacja odbyłaby się w terminie uzgodnionym z muzeum, z zachowaniem wszystkich wymogów konserwatorskich, bez ingerencji w substancję zabytku i pod nadzorem wyznaczonego pracownika placówki. Tego rodzaju skanowanie jest dziś standardową praktyką w ochronie materialnego dziedzictwa kulturowego i historycznego. Pozwala zabezpieczyć cyfrowy zapis zabytku przed bezpowrotną utratą, wspomaga przyszłe prace konserwatorskie i restauratorskie, otwiera nowe możliwości badań naukowych, a zarazem – budując cyfrową pamięć kulturową – demokratyzuje dostęp do dziedzictwa, służy nowoczesnej edukacji i upowszechnianiu wiedzy historycznej.

Uzyskany w ten sposób model cyfrowy mógłby być wykorzystany do wykonania wiernej kopii rzeźby z drewna, przy wykorzystaniu nowoczesnej technologii obróbki, w tym precyzyjnego frezowania trójwymiarowego. Następnie kopia zostałaby poddana odpowiednim pracom snycerskim i wykończeniowym, a także polichromowaniu, tak aby możliwie wiernie odtworzyć zarówno formę, jak i kolorystykę oryginału.

Najważniejszym celem projektu byłoby umieszczenie takiej rekonstrukcji w zachowanym retabulum w elbląskiej katedrze św. Mikołaja. Nie chodziłoby więc o stworzenie kolejnej muzealnej repliki, lecz o próbę przywrócenia dawnej kompozycji rzeźbiarskiej jej artystycznej i sakralnej spójności. Odtworzony zostałby historyczny kontekst, a wraz z nim możliwość pełniejszego odczytania pierwotnego znaczenia artystycznego i teologicznego całego dzieła, które – po wojennym rozproszeniu- przez lata było scalane i obejmowało odtworzenia figury św. Marii Magdaleny oraz płaskorzeźby Zwiastowania NMP.

Z dużą satysfakcją przyjęliśmy przychyloną, a nawet entuzjastyczną reakcję gospodarzy. Dyrekcja Muzeum Prus Wschodnich pozytywnie odniosła się do przedstawionej koncepcji i zadeklarowała gotowość uczestnictwa w projekcie oraz współpracy przy tworzeniu cyfrowej dokumentacji Elbląskiej Madonny Szafkowej.

Był to dla nas niezwykle ważny moment. Okazało się, że do Lüneburga przywieźliśmy nie tylko interesującą ideę, ale propozycję, która spotkała się z autentycznym zainteresowaniem i gotowością do wspólnego działania. Teraz chcielibyśmy, aby ten pomysł znalazł równie życzliwy oddźwięk w Elblągu i zyskał przychylność oraz wsparcie środowisk, dla których ochrona i promocja dziedzictwa naszego miasta są szczególnie ważne. Naturalnymi partnerami takiego przedsięwzięcia wydają się parafia katedralna św. Mikołaja, władze samorządowe Elbląga, Muzeum Archeologiczno-Historyczne, Regionalna Pracownia Digitalizacji przy CSE „Światowid”, elbląska delegatura Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków oraz lokalne autorytety z dziedziny historii, sztuki i architektury. Każdy z tych podmiotów wnosi bowiem inne kompetencje, możliwości i perspektywę, które mogłyby zapewnić wspólnemu projektowi powodzenie.

Czy Madonna może wrócić do Elbląga? I dlaczego jest to ważne dla naszego miasta

Realizacja tego projektu mogłaby stać się przedsięwzięciem integrującym wiele środowisk i dziedzin wiedzy. Wymagałaby współpracy muzealników, historyków sztuki, konserwatorów, specjalistów od skanowania 3D, technologów drewna, artystów oraz przedstawicieli Kościoła. Byłoby to zadanie wykraczające poza możliwości i kompetencje pojedynczej instytucji, ale zarazem na tyle konkretne i znaczące, by zbudować wokół niego szeroką koalicję instytucji, ekspertów i społecznych pasjonatów dziedzictwa. Taka współpraca mogłaby stworzyć solidne podstawy do przygotowania wspólnego projektu i ubiegania się o dedykowane środki finansowe, w tym z funduszy europejskich.

Widzę w tym także szansę na pokazanie Elbląga jako miasta, które potrafi aktywnie upominać się o swoje dziedzictwo, ale czyni to w sposób nowoczesny, partnerski i konstruktywny. Nie musimy ograniczać się do formułowania postulatów i oczekiwania, że ktoś inny rozwiąże problem. Możemy sami zaproponować rozwiązanie, przygotować projekt, zgromadzić kompetencje i doprowadzić do jego realizacji.

Byłoby to również przedsięwzięcie o istotnym wymiarze edukacyjnym i promocyjnym. Sam proces dokumentowania, badania i rekonstrukcji Elbląskiej Madonny Szafkowej mógłby stać się tematem wystaw, spotkań, publikacji naukowych i materiałów filmowych. Projekt z pewnością zainteresowałby nie tylko miłośników historii i sztuki, ale także osoby pasjonujące się nowoczesnymi technologiami, ochroną zabytków i możliwościami, jakie daje cyfrowe dokumentowanie dziedzictwa. Jego szczególną wartością byłoby jednak przywrócenie możliwości obcowania z wiernym odwzorowaniem Madonny w jej pierwotnym otoczeniu – jako części większej kompozycji, z którą przez wieki współtworzyła spójną całość artystyczną i teologiczną.

Takie rozwiązanie nie rozstrzyga oczywiście wszystkich problemów związanych z własnością i historią zabytku oraz nie zamyka drogi do dalszych rozmów o jego powojennych losach. Jest jednak propozycją działania, które może przynieść realny efekt bez stawiania kogokolwiek pod ścianą.

Czy historia może jeszcze połączyć to, co rozdzieliła?

W pierwszej części moich reminiscencji z Lubeki napisałem o bogactwie dziedzictwa, które nie zawsze oznacza pełnię jego istnienia. Można zachować dzieło, ocalić jego materię i udostępnić je zwiedzającym, a mimo to utracić część znaczeń wynikających z jego pierwotnego przeznaczenia. W przypadku Elbląskiej Madonny Szafkowej ta refleksja nabiera szczególnej mocy. Oryginał jest bezpieczny w Lüneburgu, ale jest oddzielony od historycznej, teologicznej i artystycznej kompozycji, której był częścią przez ok. 450 lat.

Wydaje mi się, że właśnie Elbląg, miasto, które po wojnie musiało odbudowywać niemal wszystko – mury, świątynie, instytucje i własną tożsamość – powinien podjąć próbę przywrócenia tej jedności. Nie przez odebranie komuś cennego zabytku, lecz przez stworzenie nowej możliwości spotkania z jego pierwotnym sensem.

W kontekście zbliżającej się 800-letniej rocznicy założenia Elbląga byłby to gest szczególny. Nie tylko wobec przeszłości, ale również wobec przyszłych pokoleń. Dowód, że dziedzictwo nie jest czymś, co otrzymujemy raz na zawsze i co wystarczy przechowywać. Jest zobowiązaniem do troski, poznawania i podejmowania działań, które pozwalają mu trwać.

Z Lüneburga przywieźliśmy więc, oprócz fotografii i wspomnień, także konkretną propozycję wspólnego działania. Wstępne zainteresowanie i przychylność dyrekcji Muzeum Prus Wschodnich dają nam nadzieję, że znajdzie ona również w Elblągu instytucje i ludzi gotowych podjąć tę ideę i nadać jej realny kształt. Jeśli tak się stanie, być może kiedyś będziemy mogli powiedzieć, że nasza „Podróż do źródeł Hanzy”, podjęta w 780. rocznicę nadania Elblągowi praw miejskich, przyniosła większy i trwalszy efekt.

Daniel Lewandowski

Wszystkich głębiej zainteresowanych tematyką tego opracowania zachęcam do kontaktu pod adresem daniel.lewandowski1967@gmail.com. Poniżej link do wcześniejszych odcinków o związanej tematyce: