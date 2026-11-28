Czas na quiz! Gdzie to jest?

Nasi czytelnicy znają wszystkie zakamarki Elbląga i okolic jak własną kieszeń. Nie będą mieli problemu z odgadnięciem, gdzie zostały zrobione zdjęcia, o które pytamy w naszym quizie. Powodzenia!

Miejsca, o które pytamy w naszej zabawie, są doskonale znane prawie każdemu Elblążaninowi. Czasem o prawidłowej odpowiedzi zdecyduje jakiś szczegół na fotografii. Prezentujemy 12 zdjęć i pytamy, gdzie zostały zrobione.

Jak zawsze zachęcamy do podzielenia się wynikami w komentarzach i na Facebooku.

Przejdź do rozwiązania quizu.