Kryzys trwa. Koszalinianie rozbili zespół z Elbląga

Kolejna dotkliwa przegrana elbląskich koszykarzy na parkietach II ligi. Tym razem lepsi okazali się gospodarze z Koszalina, którzy kontrolowali mecz niemal od samego początku.

Koszalinianie od początku narzucili wysokie tempo i szybko przejęli inicjatywę. Po sześciu minutach na tablicy wyników widniało 22:6 dla gospodarzy. W końcówce pierwszej kwarty Elblążanie zdołali odrobić pięć punktów. Dobrą serię kontynuowali na początku drugiej odsłony, kiedy zmniejszyli straty do sześciu punktów (33:27). Później jednak Koszalinianie zwarli szyki i w 16. minucie wyszli na 16-punktowe prowadzenie (45:29). Gospodarze kontrolowali przebieg wydarzeń i na przerwę drużyny schodziły przy stanie 55:37.

Po zmianie stron elblążanie nie zdołali odwrócić losów meczu. W drugiej połowie Koszalinianie stopniowo powiększali przewagę, a zespół z Elbląga nie był w stanie odrobić strat. Koszykarze Elbasketu znów stracili ponad sto punktów i przegrali cały mecz różnicą 29 punktów, choć w czwartej kwarcie przegrywali już nawet 30 oczkami.

Wicelider grupy II ligi potwierdził swoją formę – przed tym spotkaniem Żak Insta-Serwis Koszalin miał na koncie 11 zwycięstw i tylko jedną porażkę, podczas gdy Elblążanie cieszyli się z wygranej zaledwie dwa razy.

Kolejny mecz Elblążanie rozegrają w hali przy ul. Kościuszki, gdzie podejmą Tarnovię Tarnowo Podgórne.

Żak Insta-Serwis Koszalin – Energa Basketball Elbląg 102:73 (31:20, 24:17, 24:15, 23:21)

Elbasket: Pawlak 18, Prokurat 13 (1), Atanasov 12 (2), Jastrzębski 9, Jakimowicz, Portacha 13 (1), Rarowski-Geckler 4, Urbański 3 (1), Gaik 1, Krakowski, Celak