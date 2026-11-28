60 twarzy elbląskiej kultury: Jan Miłoszewski (odc. 12)

Życie kulturalnego Elbląga nie zaczęło się dziś, a jego początki sięgają już czasów powojennych, czyli II połowy XX wieku. Niestety nie zachowało się wiele informacji, dokumentów powszechnie dostępnych. Są w archiwach, Bibliotece Elbląskiej czy też w domach prywatnych. Dla wielu elblążan miejsca, ludzie z tamtych lat są często nieznani. Cyklem „60 twarzy elbląskiej kultury” chcemy wspomnieć o osobach ważnych w życiu kulturalnym Elbląga, a dziś zapomnianych. Okazją jest jubileusz 60-lecia Elbląskiego Towarzystwa Kulturalnego. Dzisiaj artykuł poświęcamu Janowi Miłoszewskiemu. Zdjęcia.

Jan Miłoszewski był publicystą, literatem, dziennikarzem. Urodził się w 1948 r. w Malborku. W latach 60. XX w. zaangażował się w prace Kół Młodych przy Oddziałach Związku Literatów Polskich, najpierw w Bydgoszczy potem w Gdańsku. Poezją zajmował się od szesnastego roku życia.

Debiut prasowy miał w ówczesnym warszawskim Tygodniku Kulturalnym prowadzonym przez poetę Tadeusza Nowaka (1968 rok). W latach 70. XX wieku rozpoczął współpracę z Polskim Radiem, rozgłośniami bydgoską i gdańską. Wtedy też opublikował trochę wierszy w bydgoskich pismach: dwutygodniku „Fakty i myśl” oraz tygodniku „Pomorze”, a także w bydgoskim Polskim Radiu. Kilkakrotnie uczestniczył również w słynnych „toruńskich majach poetyckich” z udziałem Edwarda Stachury i Bruna Milczewskiego. W Elblągu zamieszkał w 1978 roku i na stałe związał się z naszym miastem. Pracował w różnych zawodach, niejednokrotnie fizycznie. W 1985 przerwał na czwartym roku nauki zaoczne studia prawnicze na Uniwersytecie Gdańskim.

W Elblągu współtworzył (1981 rok) Klub Literacki przy Elbląskim Towarzystwie Kulturalnym i był jego prezesem (kolejnym był Jerzy Jan Kolendo).

Jak wspominał: „Organizowaliśmy konkursy literackie zarówno dla dorosłych, jak i młodzieży. Nagrodzone prace były wydawane i dziś możemy je znaleźć w elbląskich szkołach, bibliotekach. To w ETK narodził się też Tygiel wydawany do dziś, a jednym z jego pomysłodawców był Pan Ryszard Tomczyk – członek założyciel i prezes Towarzystwa”.

Był sekretarzem redakcji dwutygodnika elbląskiego „Regiony” i sekretarzem redakcji kwartalnika artystycznego „Tygiel” - oba pisma pod redaktorem naczelnym Ryszardem Tomczykiem. Uprawiał dziennikarstwo i publicystykę. Opublikował również wówczas swoje wiersze. Odkąd związał się Elblągiem, prasa lokalna zaczęła publikować jego wiersze oraz teksty krytyczne (np. „Wiadomości Elbląskie”). Pisywał artykuły recenzujące wystawy w Galerii EL. Wspólnie z żoną Teresą, animatorką kultury związaną z Centrum Spotkań Europejskich Światowid, był pomysłodawcą Międzynarodowych Plenerów Artystycznych „Morskie Inspiracje” Kąty Rybackie 2008, 2009 oraz „Impresje” Janów 2011, 2012, 2013, 2014. Plenery organizowane były przez Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu oraz Stowarzyszenie Kulturalne „Viva art”. Miały charakter interdyscyplinarny, uczestniczyli w nich poeci, pisarze, fotograficy, malarze, rzeźbiarze, ceramicy z Polski i zagranicy. Jan był humanistą. Człowiekiem skromnym i wrażliwym. Czytał nieustannie, bardzo cenił twórczość Zbigniewa Herberta, Czesława Miłosza, Wiesława Myśliwskiego. W ostatnim czasie pracował nad książką poetycką. Zmarł 2 marca 2025 r.

Zdjęcia z archiwum prywatnego udostępniła Teresa Miłoszewska.

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