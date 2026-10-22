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Ruszyły przygotowania do świątecznego jarmarku

 Elbląg, Ruszyły przygotowania do świątecznego jarmarku
(fot. Anna Dembińska)

Od 4 do 6 grudnia potrwa Elbląski Jarmark Bożonarodzeniowy. Miasto szuka firmy, która go zorganizuje.

Zainteresowane firmy mogą składać swoje oferty w przetargu do 26 października. Wtedy też dowiemy się, ile może kosztować organizacja Elbląskiego Jarmarku Bożonarodzeniowego. Wiadomo już, że odbędzie się on w dniach 4-6 grudnia na starówce i będzie czynny w godzinach 17-20 (piątek), 11-20 (sobota), 11-18 (niedziela).

Zwycięzca przetargu w imieniu miasta ma przygotować i przeprowadzić Jarmark z częścią kulturalno-artystyczną. Zajmie się naborem, rozstawieniem i bieżącą obsługą wystawców, przygotowaniem dokumentacji i zabezpieczeniem wystawców w prąd, a także wyposażeniem bożonarodzeniowej szopki.

Szczegółowy program Elbląskiego Jarmarku Bożonarodzeniowego podamy, jak tylko będzie znany.


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