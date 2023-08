Rzeka - młodzieżowa akcja ekologiczna

Ubiegłoroczna akcja, fot. Anna Dembińska (arch. portEl)

Koniec wakacji to dobry moment, by zadbać o miejsca z których intensywnie w tym czasie korzystaliśmy. Jednym z nich jest rzeka Elbląg - szczególnie w rejonie Starego Miasta. Ostatni dzień sierpnia można wykorzystać dołączając do akcji "Rzeka - młodzieżowa akcja ekologiczna".

Zapraszamy do włączenia się w realizację jednej ze zwycięskich inicjatyw programu grantowego EKO - Inicjatywy.

Już w czwartek 31 sierpnia w godzinach 13-15 na Przystani Grupy Wodnej odbędzie się akcja pod hasłem "Rzeka - młodzieżowa akcja ekologiczna". W ramach tej akcji na sprzęcie pływającym Grupy Wodnej dzieci (pod opieką dorosłych) i młodzież mogą uczestniczyć w sprzątaniu rzeki Elbląg. Patrolowane będą szeroko rozumiane okolice Przystani Grupy Wodnej, czyli miejsca najbardziej reprezentacyjnego dla naszego miasta, a jednocześnie najbardziej narażonego na zanieczyszczenia związane ze wzmożonym ruchem turystycznym w sezonie letnim. W trakcie akcji "Rzeka - młodzieżowa akcja ekologiczna" udostępniony zostanie sprzęt pływający (kajaki, rowery wodne), kamizelki ratunkowe, worki na śmieci oraz zapewniony zostanie odbiór zebranych nieczystości - w szczególności butelek, puszek, różnego sortu elementów z tworzywa sztucznego, a przy okazji większych belek czy konarów mogących zagrażać swobodnemu korzystaniu z rzeki Elbląg przez mieszkańców i turystów podczas wodnych rekreacji. Akcja realizowana jest z programu grantowego "EKO - Inicjatywy" w ramach Funduszu Grantowego Stowarzyszenia ESWiP oraz projektu "GOZpodarnie odpowiedzialni" finansowanego przez Narodowy Instytut Wolności w ramach Programu Inicjatyw Obywatelskich NOWE FIO na lata 2021 - 2030.

Wojtek Minkiewicz