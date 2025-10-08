UWAGA!

----

Rzeka pełna światła

 Elbląg, Rzeka pełna światła
(fot. Grupa Wodna)

W sobotę, 11 października, w Elblągu odbędzie się spektakl na wodzie pod hasłem „Rzeka pełna światła”. Początek o godz. 20.

W kolejnej edycji tego wydarzenia może wziąć udział każdy chętny. Organizator udostępnia odpłatnie (rezerwacja online na stronie Grupy Wodnej) sprzęt pływający, który rozświetlony lampkami ma stworzyć niezapomniany spektakl.

Flota kajaków, rowerów wodnych i motorówek wyruszy na rzekę o godz. 20 (zbiórka na przystani w godz. 19-19.30). Będzie jej towarzyszyć muzyka na żywo wykonywana przez zespół CODEM z dachu houseboata.

 

red.

