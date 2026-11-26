Sąd zaprasza seniorów: jak nie dać się oszustom

Sąd Okręgowy w Elbląu organizuje 27 stycznia 2027 roku spotkanie dla seniorów, poświęcone bezpieczeństwu i profilaktyce zagrożeń w obecnych czasach. - Współczesny świat niesie wiele udogodnień, ale także nowych wyzwań – warto wiedzieć, jak skutecznie chronić siebie oraz swoje finanse – informują organizatorzy. W spotkaniu z seniorami wezmą udział przedstawiciel policji, adwokat i sędzia. Jak się zapisać na spotkanie?

Podczas spotkania zostaną poruszone następujące tematy:

Jak nie dać się oszustom: Najnowsze metody wyłudzeń (m.in. „na wnuczka”, „na policjanta”, fałszywe SMS-y i telefony z banku czy ZUS-u) oraz sposoby reagowania.

Bezpieczeństwo w Internecie i telefonie: Jak bezpiecznie korzystać ze smartfona, bankowości elektronicznej i mediów społecznościowych.

Bezpieczeństwo w przestrzeni publicznej: Ochrona mienia, jakich umów nie należy podpisywać

Prelegentami podczas spotkania będą insp. w st. spocz. Ewa Pachura (przedstawiciel policji), pełnomocnik prezydenta Elbląga ds. Seniorów Teresa Urban, adwokat Karolina Kowszyńska oraz jeden z sędziów Sądu Rejonowego w Elblągu.

Spotkanie odbędzie się 27 stycznia 2027 roku w godz. 9.30-12 w Sądzie Okręgowym przy placu Konstytucji 1. (sala 113, I piętro). Wstęp wolny. Maksymalna liczba uczestników ze względów organizacyjnych to 70 osób, dlatego obowiązują zapisy – do 15 stycznia pod nr tel. 501-573-655 lub osobiście w Sądzie Okręgowym w Elblągu , Pl. Konstytucji 1 pokój 214 (II Piętro) u pani Aleksandry Białousz