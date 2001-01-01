UWAGA!

----

Ścieżki w budowie, rowerzyści już korzystają

 Elbląg, Ścieżki w budowie, rowerzyści już korzystają
(fot. Anna Dembińska)

Trwa budowa nowych odcinków ścieżek rowerowych w Elblągu - przy płk. Dąbka, i al. Grunwaldzkiej. Zgodnie z umowami z wykonawcami mają być gotowe w październiku. Zobacz zdjęcia.

Rowerzyści już korzystają z nowego odcinka wzdłuż ul. płk. Dąbka, między Obrońców Pokoju i al. Piłsudskiego, mimo że termin zakończenia prac mija w październiku. To brakująca dotychczas część ścieżki po zachodniej stronie ulicy, dzięki której rowerzyści mogą bezpiecznie pokonywać całą trasę bez zsiadania z siodełka. Koszt inwestycji, realizowanej na zlecenie miasta przez komunalną spółkę Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, to 569 tys. zł

W październiku ma być też gotowy ostatni brakujący 600-metrowy odcinek ścieżki rowerowej wzdłuż al. Grunwaldzkiej (wraz z budową nowego chodnika) – od Grottgera do ronda Bitwy pod Grunwaldem. Prace realizuje również EPGK. Koszt to prawie milion złotych. Ta inwestycja wygrała głosowanie mieszkańców w Budżecie Obywatelskim.

red.

A moim zdaniem...

Zobacz fotoreportaż do tego artykułu

Ścieżki w budowie, rowerzyści już korzystają
Ścieżki w budowie, rowerzyści już korzystają
Ścieżki w budowie, rowerzyści już korzystają
Ścieżki w budowie, rowerzyści już korzystają

Najnowsze artykuły w dziale Społeczeństwo

Artykuły powiązane tematycznie

Zamieszczenie następnej opinii do tego artykułu wymaga zalogowania

W formularzu stwierdzono błędy!

Ok
Dodawanie opinii
Aby zamieścić swoje zdjęcie lub avatar przy opiniach proszę dokonać wpisu do galerii Czytelników.
Dołącz zdjęcie:

Podpis:

Jeśli chcesz mieć unikalny i zastrzeżony podpis
zarejestruj się.
E-mail:(opcjonalnie)
A moim zdaniem...
  • Przydałoby się droga rowerowa do bażantarni wzdłuż ul. Marymonckiej.
  • @zbig2905 - Pełna zgoda oraz ulica Wschodnia i ulica która połączyłaby Aleję Jana Pawła II go z Krasnym Lasem. To obowiazekwładzi konieczność dla elblążan.
  • Bez zsiadania z siodełka tak? Kuloodporni są bo mają święte bawoły pierwszeństwo wiecznie i każdy ma na nich uważać i mieć oczy na plecach bo oni nie muszą mieć z przodu? Rozpieszczajcie dalej rowerzystów, potem płaczcie że ktoś specjalnie kogoś potrącił. Rowerzyści to szlachta ruchu drogowego których nie dotyczą żadne zasady. Ścieżki to jedno, edukacja w tym zakresie albo egzekwowanie prawa to inna bajka. Zacznijcie mandaty walić tym co jeżdżą ulicami albo stwarzają niebezpieczne sytuacje - bo tak, rowerzyści świeci nie są a wina i odpowiedzialność spada zawsze na kierującego samochodem
Reklama
 