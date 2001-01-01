Ścieżki w budowie, rowerzyści już korzystają

Trwa budowa nowych odcinków ścieżek rowerowych w Elblągu - przy płk. Dąbka, i al. Grunwaldzkiej. Zgodnie z umowami z wykonawcami mają być gotowe w październiku. Zobacz zdjęcia.

Rowerzyści już korzystają z nowego odcinka wzdłuż ul. płk. Dąbka, między Obrońców Pokoju i al. Piłsudskiego, mimo że termin zakończenia prac mija w październiku. To brakująca dotychczas część ścieżki po zachodniej stronie ulicy, dzięki której rowerzyści mogą bezpiecznie pokonywać całą trasę bez zsiadania z siodełka. Koszt inwestycji, realizowanej na zlecenie miasta przez komunalną spółkę Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, to 569 tys. zł

W październiku ma być też gotowy ostatni brakujący 600-metrowy odcinek ścieżki rowerowej wzdłuż al. Grunwaldzkiej (wraz z budową nowego chodnika) – od Grottgera do ronda Bitwy pod Grunwaldem. Prace realizuje również EPGK. Koszt to prawie milion złotych. Ta inwestycja wygrała głosowanie mieszkańców w Budżecie Obywatelskim.