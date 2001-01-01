Skończyła się pewna epoka...

Ten adres w Elblągu znali chyba wszyscy, nie tylko taksówkarze. Po 31 latach działalności do historii przeszła.... Sandra przy ul. Ogólnej. Budynek zdobi nowy szyld, ale to tylko reklama, a nie określenie nowej działalności w tym miejscu. Szyld – jak twierdzi właściciel firmy – narobił sporo zamieszania. A sam budynek przechodzi remont. Co tu teraz będzie?

- Znam się z właścicielem budynku, w ramach naszej współpracy przekazałem mu deski na remont dachu, w zamian mogłem zamontować swój reklamowy szyld. Wszyscy o tym teraz mówią, z kimkolwiek nie rozmawiam, bo skojarzenia nasuwają się automatycznie. Klientów od tego nie przybyło, ale szum wokół tej sprawy jest spory i pewnie zaprocentuje w przyszłości, a o to chodzi – mówi pan Łukasz, właściciel firmy, który wybrał budynek po Sandrze na promocję swojej działalności.

Skojarzenia zostawiamy Czytelnikom, a z kronikarskiego obowiązku odnotujmy, że Sandra – czyli miejsce znane wielu przedstawicielom płci brzydszej – działała w Elblągu przy ul. Ogólnej przez 31 lat, będąc jednym z najbardziej charakterystycznych miejsc nocnego życia miasta. Obecnie trwa tu remont, po którym – jak nas zapewnił właściciel budynku, pan Przemysław - powstaną tu lokale do wynajęcia na różnego rodzaju działalność.