Masz dom jednorodzinny? Skorzystaj z programu Czyste Powietrze! Odwiedź punkt konsultacyjno-informacyjny w Elblągu i dowiedz się, jak możesz poprawić komfort swojego domu.

Zapraszamy do punktu konsultacyjnego programu Czyste Powietrze. Punkt działa w Urzędzie Miejskim przy ul. Łączności w poniedziałki w godzinach 7:30-15:30, we wtorki 7:30-16:30 oraz w piątki 7:30-14:30. Szczegóły znajdują się również na stronie Urzędu Miejskiego w Elblągu – elblag.eu w zakładce MIESZKAŃCY.

Informacje na temat dofinansowania z zakresu ochrony środowiska uzyskasz także dzwoniąc pod numer 55-239-31-10 lub 55-239-33-43.