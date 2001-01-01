Słoneczna rozjaśniła przejście

– Dotychczasowe przejście na ulicy Słonecznej zostało zlikwidowane przez trwająca budowę, zostało utworzone tymczasowe, jednak niewidoczne. To zamazane żółte linie na drodze i znak w krzakach przykryty materiałami budowlanymi. Z punktu widzenia kierowcy nie ma możliwości, aby zobaczyć ten znak. Często także auta parkują na tymczasowym przejściu – podkreśla nasza Czytelniczka prosząc o interwencję w tej sprawie.

Elblążanka dodaje, że w bliskiej odległości znajdują się placówki edukacyjne.

- Niedługo tu dojdzie do tragedii, bo kierowcy nie myślą nawet zwolnić. Czy ktoś mógłby się tym w końcu zająć? – pyta.

Byliśmy na miejscu i przejście rzeczywiście było mało widoczne. Czy inwestor został zobowiązany do wyznaczenia tymczasowego przejścia? Czy możliwe jest podjęcie w tej sprawie działań np. przez odpowiedni departament? Te pytania wysłaliśmy w połowie września do biura prasowego UM w Elblągu.

Na odpowiedzi czekamy, tymczasem dziś (2 października) zobaczyliśmy, że na Słonecznej wymalowywane jest "świeże" przejście dla pieszych. Zdjęcie główne artykułu wykonano dzisiaj, dołączamy również przesłaną nam wcześniej fotografię tego miejsca.