Inauguracja medyczna i społeczna

1 października Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu zainaugurowała rok akademicki 2025/2026 Wkrótce więcej zdjęć z uroczystości.

Przed uroczystą inauguracją pogadaliśmy z niektórymi „pierwszoroczniakami”.

- Moja znajoma poleciła mi studia w Elblągu, w rozmowach z rodzicami doszliśmy do wniosku, że to bardzo fajne miejsce i warto spróbować dostać się na kierunek lekarski. Myślałam o takich studiach od trzech lat. Jestem z Lipna, to okolice Włocławka – mówi Oliwia Ciesielska.

- Elbląg to fajne miasto, uczelnia jest na pewno przyjazna dla studentów, mam stąd też blisko do domu... – mówi Tosia Szukiełojć, która również idzie na kierunek lekarski. Przyjechała z Człuchowa. – Te studia to moje małe marzenie, chcę leczyć ludzi, chciałabym też zrobić specjalizację w psychiatrii – podkreśla. – Mam nadzieję, że poznam tu więcej ludzi i że nauka będzie przyjemnie przebiegała.

- Idę na pierwszy rok pielęgniarstwa. Trzy lata temu zaczęłam położnictwo w Olsztynie, po trzech miesiącach zmieniłam kierunek na zarządzanie i go skończyłam - mówi Katarzyna, która jest z Elbląga.

Dlaczego wróciła do swojego miasta na kolejne studia? Jej zdaniem plan zajęć dla innych kierunków niż lekarski w stolicy województwa był układany gorzej, studenci tracili dużo czasu na „okienka” i dojazdy do oddalonych od siebie budynków, gdzie odbywały się zajęcia.

- Byłam na „biolchemie”, więc studia związane z medycyną były dla mnie zawsze naturalną koleją rzeczy – tłumaczy swoją decyzję o pielęgniarskich studiach. - Trzeba też patrzeć na rynek pracy – podkreśla nasza rozmówczyni.

Podczas inauguracji głos zabrali zaproszeni goście oraz władze uczelni. Odbyła się oczywiście również uroczysta immatrykulacja.

- W ostatnim okresie kołem zamachowym rozwoju akademii stał się wydział lekarski - mówił podczas przemówienia inauguracyjnego prof. dr hab. n. med. Karol Połom, prorektor ds. nauki. – W nadchodzącym roku akademickim mamy nadzieję uroczyście rozpocząć ćwiczenia studenckie na I roku w prosektorium zorganizowanym dzięki życzliwości i współpracy ze Szpitalem Miejskim w Elblągu (powstaje w budynku przy ul. Związku Jaszczurczego - red.) – podkreślał.

Przybliżał ostatnie osiągnięcia i nadchodzące plany uczelni, mówiąc m. in. o ostatnio zorganizowanym w Elblągu Europejskim Kongresie Chirurgii Przewodu Pokarmowego, podejmowanych współpracach, działaniu kół naukowych, rozwoju infrastruktury uczelni etc.

Wykład inauguracyjny na temat „Ucho narząd niezwykły” wygłosił prof. dr hab. Andrzej Skorek. Ilu studentów rozpocznie pierwszy rok nauki w AMiSNS? Tego dokładnie nie wiadomo, bo rekrutacja trwa do połowy października, ale póki co mowa o ok. 500 osobach.