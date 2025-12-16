Solidarność uczci ofiary Grudnia 70

Grudzień 1970 roku to jedno z najtragiczniejszych wydarzeń w historii powojennej Polski. Brutalne stłumienie protestów robotniczych na Wybrzeżu przyniosło ofiary w wielu miastach, w tym również w Elblągu, który odegrał znaczącą rolę w tamtych wydarzeniach. To właśnie tutaj protestujący robotnicy starli się z milicją i wojskiem, broniąc swojej godności i domagając się podstawowych praw. W 55. rocznicę tych dramatycznych dni Region Elbląski NSZZ „Solidarność” oddaje szczególny hołd elbląskim Bohaterom, którzy zapłacili najwyższą cenę – życia.

Elbląg – miasto pamięci i odwagi

Zginęło trzech młodych mężczyzn – Elblążan, którzy na zawsze wpisali się w historię miasta oraz narodową pamięć o Grudniu 1970. To właśnie ich śmierć – symbol niesprawiedliwości i brutalności reżimu – przypominamy każdego roku, aby prawda o tamtych dniach nie zaginęła.

Waldemar Rebinin († 15 grudnia 1970)

Pierwsza z elbląskich ofiar. Zginął 15 grudnia w wyniku ran postrzałowych zadanych przez służby bezpieczeństwa podczas tłumienia protestów. Miał zaledwie 18 lat. Jego śmierć stała się jednym z pierwszych dramatycznych sygnałów eskalacji wydarzeń Grudnia 1970.

Zbyszek Godlewski – „Janek Wiśniewski” († 17 grudnia 1970)

Najbardziej symboliczna postać Grudnia 1970. Zastrzelony w Gdyni 17 grudnia, pochodził z Elbląga. To właśnie jego ciało niesiono na drzwiach przez miasto, co stało się inspiracją do powstania słynnej „Ballady o Janku Wiśniewskim” – pieśni, która stała się symbolem sprzeciwu wobec komunistycznej przemocy. Dziś Zbyszek Godlewski uważany jest za ikonę tych tragicznych wydarzeń, a pamięć o nim pozostaje żywa dzięki kulturze, edukacji i corocznym obchodom.

Marian Sawicz († 18 grudnia 1970)

Zginął dzień później, 18 grudnia, również w wyniku użycia broni. Miał 23 lata. Jego śmierć dopełniła tragicznego bilansu wydarzeń w Elblągu, pozostawiając rodziny i całe miasto w bólu i żałobie. Jego postać jest dziś jednym z filarów lokalnej pamięci historycznej.

To właśnie tym trzem młodym elblążanom – Waldemarowi Rebininowi, Zbyszkowi Godlewskiemu i Marianowi Sawiczowi – dedykowane są elbląskie obchody rocznicy Grudnia 1970. To dzięki nim możemy przypominać, że historia wolności ma również elbląskie imię.

Program obchodów – 18 grudnia w Elblągu

Tegoroczne uroczystości mają charakter szczególny. Składają się na nie zarówno wydarzenia organizacyjne, jak i duchowe oraz patriotyczne, wszystkie poświęcone pamięci Ofiar.

18:00 – Msza Święta w Katedrze pw. św. Mikołaja

Uroczysta Eucharystia zostanie odprawiona w intencji Ofiar Grudnia 1970, ich rodzin oraz wszystkich walczących o prawdę i godność człowieka

Po Mszy – przemarsz pod Pomnik „Ofiar Grudnia 1970”

Po zakończeniu liturgii około godz 19:00 wszyscy uczestnicy przejdą pod elbląski Pomnik „Ofiar Grudnia 1970” na Placu Solidarności. Tam odbędzie się Apel pamięci, złożenie kwiatów i oddanie hołdu Bohaterom.

To szczególny moment, w którym Elbląg jednoczy się, aby upamiętnić Ofiary Grudnia w szczególności Waldemara Rebinina, Zbyszka Godlewskiego i Mariana Sawicza – młodych elblążan, którzy zginęli za Ojczyznę

Zapraszamy do wspólnego uczczenia pamięci

Region Elbląski NSZZ „Solidarność” gorąco zaprasza wszystkich mieszkańców, delegacje, instytucje oraz osoby, którym bliska jest pamięć o Grudniu 1970, do udziału w obchodach 18 grudnia.

Nasza obecność to świadectwo szacunku, wdzięczności oraz troski o zachowanie prawdy historycznej.

Niech Elbląg – miasto trzech Bohaterów Grudnia 1970 – pokaże, że pamięć o nich jest wciąż żywa.

Spotkajmy się 18 grudnia, aby razem oddać hołd tym, którzy zginęli za wolność.