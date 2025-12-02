UWAGA!

Spłonął ich dom, można im pomóc

 Elbląg, Spłonął ich dom, można im pomóc
Fot. PSP w Elblągu

- Zwracam się do Państwa z ogromną prośbą o nagłośnienie tragedii, która dotknęła moją rodzinę. 23 listopada 2025 roku w miejscowości Suchacz spłonął doszczętnie dom moich rodziców oraz mojego brata z rodziną. W wyniku pożaru stracili cały dorobek życia – dom, wyposażenie, pamiątki i wszystko to, co przez lata wspólnie budowali - napisała do nas pani Monika.

- Widok pogorzeliska łamie serce, a odbudowa domu przekracza nasze możliwości finansowe. Dlatego zwracamy się z prośbą o wsparcie oraz o pomoc w dotarciu z apelem do jak największej liczby osób. Każda złotówka i każde udostępnienie ma ogromne znaczenie.

Rodzinie Pani Moniki można pomóc za pośrednictwem zbiórki pod linkiem szczytnycel.pl/z/suchacz-5a

- Za każdą pomoc będziemy ogromnie wdzięczni - podkreśla Pani Monika.

O tym pożarze pisaliśmy tutaj.

red.

