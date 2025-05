Susza coraz groźniejsza. Czy zabraknie nam wody w kranach?

Państwowa służba geologiczna ogłosiła stan zagrożenia hydrogeologicznego m.in. na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Powodem jest susza, która powoduje także niski poziom wód gruntowych, jakimi zasilane sieci wodociągowe. Czy elblążanom może grozić brak wody w kranach?

Stan zagrożenia hydrogeologicznego obowiązuje przez cały maj dla województw: podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, lubelskiego, małopolskiego oraz zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego i śląskiego.

„Według danych GUS wody podziemne stanowią ponad 70 procent wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i dystrybuowanej sieciami wodociągowymi na obszarze kraju (...). Przy założeniu wystąpienia w najbliższych tygodniach niekorzystnych warunków meteorologicznych (deficyt opadów atmosferycznych), niżówka hydrogeologiczna w prognozowanym okresie może występować na znacznych obszarach kraju, podobnie jak w poprzednich miesiącach, przede wszystkim we wschodniej jego części – czytamy w raporcie Państwowego Instytutu Geologicznego w Warszawie.

To, w których konkretnie rejonach Polski, może być problem z dostępem do wody pitnej, pokazuje grafika PIG

, którą prezentujemy obok. Elbląg należy do miast, w którym zagrożenie jest oceniane jako niskie..

- Od wielu lat monitorujemy stan lustra wody na naszych ujęciach wody podziemnej, co pozwala nam na bieżąco oceniać potencjalne zagrożenia dla zaopatrzenia mieszkańców w wodę. Informujemy, że nie odnotowaliśmy dotychczas żadnych niepokojących sygnałów związanych z bezpieczeństwem dostaw – uspokaja Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w odpowiedzi na nasze pytania. - Dzięki doskonałemu usytuowaniu ujęć wód podziemnych wokół miasta, zagrożenie brakiem wody w kranie jest obecnie minimalne.

Woda dla mieszkańców Elbląga jest pozyskiwana z ujęć znajdujących się w regionie Żuław Elbląskich, czyli pradawnej delcie Wisły.

- Teren ten jest mocno nasączony wodą, stale zasilany w świeże zasoby, co zapewnia stabilność i wysoką jakość wody przeznaczonej do spożycia. Ponadto, na północ od miasta znajduje się Wysoczyzna Elbląska, charakteryzująca się sztucznie utworzonymi jęzorami wodnymi: Martwym, Starym i Goplanicą, które wraz z rzeką Kumielą gwarantują stały dopływ wody do warstwy wodonośnej ujęć wyżynnych. Ta rozbudowana infrastruktura naturalna i sztuczna zapewnia bezpieczeństwo i ciągłość dostaw wody dla mieszkańców – dodaje EPWiK. - W związku z powyższym, zagrożenie wystąpienia braku wody w mieście Elbląg jest obecnie bardzo mało prawdopodobne. Kontynuujemy stały monitoring i działania mające na celu utrzymanie wysokich standardów zaopatrzenia w wodę, aby zapewnić mieszkańcom dostęp do tego podstawowego dobra przez cały rok.