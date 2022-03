Świadczenie 500 plus dla Ukraińców na stałe zamieszkałych w Polsce

Świadczenie wychowawcze Rodzina 500+ mogą otrzymać obywatele Ukrainy, którzy zamieszkują na stałe w Polsce. Do wniosku należy dołączyć dokumenty m.in. potwierdzające legalność pobytu cudzoziemca w Polsce i dostęp do rynku pracy.

- Zanim wejdzie specjalna ustawa, przypominamy, że świadczenie wychowawcze 500+, ale też Rodzinny Kapitał Opiekuńczy (RKO), przysługują obywatelom Ukrainy, którzy na stałe zamieszkują w Polsce. Świadczenia te przyznawane są na dotychczasowych zasadach obowiązujących jeszcze przed wojną w Ukrainie. Świadczenie 500 plus przysługuje na dziecko do ukończenia przez nie 18 lat, jeśli zamieszkuje ono wspólnie z rodzicem oraz pozostaje na jego utrzymaniu. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające legalność pobytu rodzica bądź opiekuna w Polsce – informuje Anna Ilukiewicz, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie warmińsko-mazurskim

Niezbędne dokumenty

Szczegółowe informacje o tym, jakie dokumenty należy dołączyć opisane są obszernie na stronie ZUS, także w języku ukraińskim. Z najważniejszych to te potwierdzające charakter pobytu w Polsce obywatela Ukrainy, m.in. kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”, kartę stałego pobytu. Ponadto należy pamiętać o tym, że we wniosku o świadczenie 500 plus należy podać PESEL dziecka. Jeśli dziecko nie ma nadanego numeru PESEL, to do wniosku rodzic lub opiekun musi dołączyć dodatkowo akt urodzenia dziecka wraz z ich tłumaczeniem przysięgłym na język polski.

Wniosek tylko elektronicznie

Wniosek o świadczenie składany jest wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS. Dodatkowo taki wniosek można złożyć także przez portal Emp@tia lub przez bankowość elektroniczną, ale tylko jeśli jest się matką lub ojcem dziecka i ma się nadany numer PESEL.

- W przypadku trudności ze złożeniem wniosku, bądź też niepewności jakie dokumenty należy złożyć w każdej placówce ZUS służą pomocą nasi pracownicy. Wyjaśnią wątpliwości, pomogą w założeniu profilu PUE, czy też elektronicznym złożeniu wniosku o świadczenie – dodaje rzeczniczka.

Informacje w języku ukraińskim na stronie internetowej ZUS

Na stronie internetowej ZUS ukazały się już pierwsze informacje dotyczące świadczeń ZUS w języku ukraińskim. Na bieżąco publikowane są tam treści dotyczące warunków uzyskania: świadczeń rodzinnych, ubezpieczenia zdrowotnego, świadczeń emerytalnych i rentowych.

Uchodźcy z Ukrainy

- Obywatele Ukrainy - rodzice bądź opiekunowie, którzy wraz z dziećmi przekroczyli granicę Polski i przebywają na jej terenie w związku z konfliktem zbrojnym, obecnie nie posiadają karty pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”. Dlatego składanie wniosków o świadczenie wychowawcze przez te osoby będzie możliwe dopiero po wprowadzeniu odpowiednich przepisów prawa – wyjaśnia Anna Ilukiewicz

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej ZUS, także w języku ukraińskim.

Wszelkie zmiany w przepisach na ten temat będą na bieżąco publikowane na stronie internetowej ZUS.