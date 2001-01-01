UWAGA!

Szlachetna Paczka i Akademia Przyszłości szukają wolontariuszy

 Elbląg, Zeszłoroczna edycja Szlachetnej Paczki w Elblągu,
Zeszłoroczna edycja Szlachetnej Paczki w Elblągu, fot. Mikołaj Sobczak, arch. portEl.pl

Szlachetna Paczka i Akademia Przyszłości szukają osób chętnych, by zaangażować się w wolontariat. Jak można pomóc tym, którzy potrzebują pomocy?

- Każdy etap zaangażowania Wolontariuszy: szkolenie, spotkania z Rodzinami, kontakt z Darczyńcami przygotowującymi paczki z pomocą, sprawia, że Paczka może działać i nieść realne, indywidualne wsparcie – czytamy na stronie Szlachetnej Paczki

Do zadań wolontariusza Szlachetnej Paczki należy przygotowanie się do realizacji swojej roli, odwiedzanie rodzin i osób samotnych ze swojej okolicy, które potrzebują wsparcia, współpraca z darczyńcami przygotowującym paczkę, koordynacja dostarczenia paczki do rodziny w czasie grudniowego Weekendu Cudów. Więcej tutaj.

Kolejną inicjatywą jest Akademia Przyszłości, która uczy dzieci, jak pokonywać trudności i przeszkody, które blokują ich rozwój. Tu również potrzebni są wolontariusze.

- Każde z Dzieci, które wspiera Akademia, potrzebuje obecności Wolontariusza lub Wolontariuszki, czyli dorosłej osoby, która w czasie indywidualnych spotkań będzie umacniać ich poczucie wartości. Jedno z tych Dzieci potrzebuje Ciebie – osoby, która podaruje mu godzinę tygodniowo - czytamy na stronie inicjatywy. Więcej tutaj.

W ostatnim, 2024 roku, pomoc Szlachetnej Paczki dotarła do 32 rodzin z Elbląga i okolic.

