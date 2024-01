Tak wygląda pomoc dla bezdomnych podczas mrozów

W Elblągu podczas ostatnich siarczystych mrozów nie doszło na szczęście do przypadków zamarznięcia osób bezdomnych. Z dachu nad głową w instytucjach, które im pomagają, korzysta obecnie około 160 osób.

O tym jak wygląda pomoc bezdomnym w Elblągu mówili przedstawiciele poszczególnych służb na spotkaniu z prezydentem w Urzędzie Miejskim.

- W Schronisku dla Bezdomnych przy ul. Nowodworskiej oraz w Miejskim Centrum Wsparcia Osób Bezdomnych przy ul. Królewieckiej 102 przebywa obecnie około 160 osób. Osoby te są zabezpieczone w podstawowe potrzeby. Jeżeli zajdzie taka konieczność oba miejsca mogą przyjąć interwencyjnie kolejne osoby bezdomne – informują służby prasowe Urzędu Miejskiego.

Straż Miejska i policja wspólnie z pracownikami Elbląskiego Centrum Usług Społecznych patroluje miejsca, gdzie mogą przebywać osoby bezdomne, proponując im doraźną pomoc, przekazując także informacje o pomocy udzielanej zarówno w Domu dla Bezdomnych przy Nowodworskiej, jak i w Miejskim Centrum Wsparcia przy ul. Królewieckiej.

- Straż Miejska w roku 2023 przeprowadziła ponad 340 czynności w stosunku do osób bezdomnych, w tym również przewóz tych osób do Miejskiego Centrum Wsparcia i Schroniska przy ul. Nowodworskiej. Łącznie w 2023 roku Straż Miejska wykonała 175 kontroli miejsc przebywania osób bezdomnych (wspólnie z pracownikami ECUS). Na początku tego roku Straż przeprowadziła już 19 takich kontroli – informuje Joanna Urbaniak, rzecznik prasowy prezydenta Elbląga.

Zdaniem pracowników ECUS i strażników osoby bezdomne coraz częściej są świadome, że w przypadku dużych mrozów muszą szukać pomocy (niestety problemem pewnej grupy osób bezdomnych jest choroba alkoholowa). - Pracownicy ECUS docierają nie tylko do osób bezdomnych, ale także do innych swoich podopiecznych, a więc samotnie żyjących osób starszych, sprawdzając czy potrzebują one pomocy – zapewniają urzędnicy.

Ciepłe posiłki dla około 50 osób bezdomnych wydaje Caritas Diecezji Elbląskiej przy ul. Zamkowej.

- Dodatkowo, monitorując miejsca przebywania osób bezdomnych, Elbląskie Centrum Usług Społecznych przygotowało specjalne pakiety, które przekazywane są osobom bezdomnym, mające im pomóc przetrwać mrozy. W skład pakietu wchodzi: para ciepłych rękawiczek, grzejki – wkłady do rękawiczek, dwie pary grubych skarpet, koc termiczny, posiłek ze specjalnym podgrzewaczem – dodają służby prasowe UM. Wszystkie służby, pracownicy Urzędu oraz ECUS apelują do mieszkańców o czujność i zgłaszanie przypadków osób bezdomnych potrzebujących pomocy.



