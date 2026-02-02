Torosy w Mikoszewie. Piękne i niebezpieczne

Są piękne i... niebezpieczne. Torosy w Mikoszewie na Mierzei Wiślanej przyciągają turystów. Ci czasem wycieczkę przypłacają zdrowiem. Sołectwo i policja apelują o rozwagę.

„Te olbrzymie formacje lodowe, tak ochoczo podziwiane nad Bałtykiem, są efektem panujących temperatur poniżej zera stopni Celsjusza. Torosy – bo tak nazywają się te rzeźby – składają się z kier lodowych, które najpierw pękają podczas odwilży, a następnie poprzez prądy morskie i wiatr wypychane są na brzeg. W ten sposób dochodzi do spiętrzania kolejnych warstw brył lodu, które, nałożone na siebie, zaczynają przypominać góry. Im więcej zamrożonej wody, tym wyższe tworzą się torosy. ” - możemy przeczytać na stronie internetowej National Geographic.

Do Mikoszewa na Mierzei Wiślanej, gdzie przyroda uformowała nawet trzymetrowe torosy, ruszyli turyści. Jak relacjonują, wrażenia są nieziemskie. Ale taka wyprawa może skończyć się źle...

Do „dantejskich scen” (za portalem zulawy.tv) dochodzi, kiedy do poszkodowanych mają dotrzeć służby, aby udzielić pomocy. Na portalu zulawy.tv można obejrzeć filmy na których widać pojazd straży pożarnej przeciskający się pomiędzy gęsto zaparkowanymi samochodami osobowymi.

„W ostatnich dniach dochodzi do wielu wypadków, w tym do upadków zakończonych złamaniami, szczególnie podczas schodzenia na plażę i powrotu z niej. Poruszanie się bez odpowiedniego obuwia, w tym bez raków lub nakładek antypoślizgowych, znacząco zwiększa ryzyko urazów. Skala ruchu turystycznego jest tak duża, że dochodzi do paraliżu komunikacyjnego. Zastawione drogi i wjazdy sprawiają, że mieszkańcy nie mogą normalnie funkcjonować – mają problem z dojazdem do swoich posesji, z wyjazdem, a nawet z załatwieniem podstawowych spraw dnia codziennego. W związku z tym Sołectwo Mikoszewo zwraca szczególną uwagę na konieczność odpowiedniego parkowania, aby nie blokować wjazdów i nie zastawiać posesji. W takiej sytuacji służby ratunkowe również mają ogromne trudności z dojazdem, co w połączeniu z oblodzeniem stwarza realne zagrożenie dla zdrowia i życia.” - czytamy na profilu facebookowym sołectwa Mikoszewo.

Policjanci z Nowego Dworu Gdańskiego apelują w mediach społecznościowych: