Po naszej publikacji. Informacja Turystyczna dla PTTK

W piątek (30 stycznia) ujawniliśmy „Dziwne przypadki konkursu w ratuszu” dotyczące postępowania na prowadzenie przez następne dwa lata punktów Informacji Turystycznej w Elblągu. Dziś (2 lutego) urzędnicy poinformowali o podpisaniu umowy z... elbląskim oddziałem Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.

Przypomnijmy: w konkursie na prowadzenie punktów Informacji turystycznej w Elblągu swoje oferty złożyła Fundacja Grupa Wodna oraz elbląski oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego. Urzędnicy wyżej ocenili ofertę fundacji i wydawać się mogło, że to ona dostanie 220 tys. rocznie i dwa punkty IT. Trzeci miała stworzyć na przystani przy Moście Wysokim.

W piątek (30 stycznia) ujawniliśmy, że nie wszystko podczas konkursu było tak, jak być powinno. W tekście „Dziwne przypadki konkursu w ratuszu” pokazaliśmy, że Fundacja Grupa Wodna w dniu składania oferty nie miała osobowości prawnej.

„1 grudnia Fundacja Grupa Wodna składa wniosek o rejestrację w Krajowym Rejestrze Sądowym, 30 grudnia sąd wzywa ją do uzupełnienia braków formalnych. Rejestracja, a więc nabycie przez fundację osobowości prawnej, co pozwala na pełną działalność, następuje dopiero 23 stycznia 2026 roku.” - możemy przeczytać we wzmiankowanym tekście.

Dziś (2 lutego) urzędnicy poinformowali o odrzuceniu oferty Fundacji Grupa Wodna i podpisaniu umowy z elbląskim oddziałem PTTK, który punkty IT będzie prowadził przez najbliższe dwa lata. Trzeci punkt IT ma zostać uruchomiony w siedzibie oddziału przy ul. Krótkiej.

- Jak już informowaliśmy Komisja Konkursowa przedstawiła prezydentowi rekomendację, zgodnie z którą w przeprowadzonym konkursie wyżej oceniona została oferta złożona przez Fundację Grupa Wodna. W związku z wątpliwościami formalno – prawnymi, związanymi z brakiem osobowości prawnej wskazanego podmiotu w dniu składania oferty, przed podpisaniem umowy zlecona została ponowna analiza dokumentacji konkursowej zespołowi prawnemu. Wynika z niej (opinie prawne z dnia 27 stycznia 2026 r. oraz z dnia 30 stycznia 2026 r.), iż na etapie sprawdzania ofert doszło do błędu. Oferta Fundacji Grupa Wodna w Elblągu zawiera istotną wadę prawną w postaci braku posiadania osobowości prawnej tego podmiotu na dzień złożenia oferty. W związku z tym powinna zostać odrzucona. Zgodnie z otrzymaną opinią prawników podmiotem, który złożył ofertę prawidłową podlegającą ocenie merytorycznej jest PTTK Odział Ziemi Elbląskiej w Elblągu i to właśnie ten podmiot został ostatecznie wybrany w konkursie – poinformowała Joanna Urbaniak, kierownik zespołu prasowego biura prezydenta miasta.

W Departamencie Promocji i Turystyki zostanie przeprowadzona kontrola wewnętrzna. - Ma ona również wskazać ewentualne zmiany w procedurach konkursowych przeprowadzanych w Urzędzie Miejskim, aby na przyszłość zapobiec takim błędom - informuje Biuro Prezydenta Elbląga.