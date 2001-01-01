W dniach 16–22 września Elbląg po raz kolejny dołącza do miast w całej Europie, które wspólnie świętują Europejski Tydzień Mobilności. Tegoroczne hasło przewodnie to Mobilność dla każdego. To nie tylko promocja ekologicznych środków transportu, ale również zachęta do refleksji nad naszymi codziennymi wyborami komunikacyjnymi.

To doskonała okazja, by przyjrzeć się własnym przyzwyczajeniom – jak często wybieramy samochód, a jak często decydujemy się na spacer, rower czy komunikację miejską? Europejski Tydzień Mobilności to idealny moment, by spróbować czegoś nowego i przekonać się, że poruszanie się po mieście może być wygodne, bezpieczne i przyjazne dla środowiska.

Europejski Tydzień Mobilności w Elblągu

16.09 – 22.09 Konkurs: „Tydzień z elbląską komunikacją miejską 2025”. Konkurs będzie prowadzony na oficjalnym fanpage’u ZKM w Elblągu

16.09 (wtorek), 12:00 -14:00 – Otwarte warsztaty rowerowe dla dzieci i dorosłych - miasteczko rowerowe przy ulicy Mickiewicza. W programie: pokaz najlepszych zapięć rowerowych, pokaz bezpiecznego parkowania rowerów, zasady bezpiecznego poruszania się, znaki drogowe, widoczność na rowerze, porady techniczne

17.09 (środa) 12:00 – Otwarcie i pokaz jednokierunkowej ulicy Prusa dla dwukierunkowego ruchu rowerowego

17.09 (środa) 17:00 - Warsztaty miejskiej jazdy na rowerze dla dorosłych – Plac Jagiellończyka

18.09 (czwartek) 17:00 - Warsztaty miejskiej jazdy na rowerze dla dorosłych – Plac Jagiellończyka

19.09 (piątek) 6:00 - 8:00 - Rowerowy piątek na ulicach Elbląga

19.09 (piątek) 17:00 - Warsztaty miejskiej jazdy na rowerze dla dorosłych – Plac Jagiellończyka

20.09 (sobota) 11:00 - Elbląski Dzień Bez Samochodu. Przejazd ulicami Elbląga i festyn na torze Kalbar. Rozstrzygnięcie akcji Aktywne Miasta i konkursu dla szkół ,,Kartę rowerową mam, zasady ruchu znam”

20.09 (sobota) – bezpłatne przejazdy komunikacją miejską dla kierowców i członków ich rodzin (za okazaniem ważnego dowodu rejestracyjnego)

21.09 (niedziela) 10:00 - Miejska Wycieczka Rowerowa. Rowero-kajaki. Start o godzinie 8:00 przy napisie ELBLĄG na ulicy Wodnej. Obowiązują zapisy

22.09 (poniedziałek) – 10:00 Rowerowy Zawrót Głowy – Międzyszkolny Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów klas 5-7 elbląskich szkół podstawowych. Miasteczko rowerowe przy ulicy Mickiewicza

22.09 (poniedziałek) 17:00 - Warsztaty miejskiej jazdy na rowerze dla dorosłych – Plac Jagiellończyka

22.09 (poniedziałek) - bezpłatne przejazdy komunikacją miejską dla kierowców i członków ich rodzin (za okazaniem ważnego dowodu rejestracyjnego)