Tydzień mobilności w Elblągu

 Elbląg, Tydzień mobilności w Elblągu

W dniach 16–22 września Elbląg po raz kolejny dołącza do miast w całej Europie, które wspólnie świętują Europejski Tydzień Mobilności. Tegoroczne hasło przewodnie to Mobilność dla każdego. To nie tylko promocja ekologicznych środków transportu, ale również zachęta do refleksji nad naszymi codziennymi wyborami komunikacyjnymi.

To doskonała okazja, by przyjrzeć się własnym przyzwyczajeniom – jak często wybieramy samochód, a jak często decydujemy się na spacer, rower czy komunikację miejską? Europejski Tydzień Mobilności to idealny moment, by spróbować czegoś nowego i przekonać się, że poruszanie się po mieście może być wygodne, bezpieczne i przyjazne dla środowiska.

 

Europejski Tydzień Mobilności w Elblągu

16.09 – 22.09 Konkurs: „Tydzień z elbląską komunikacją miejską 2025”. Konkurs będzie prowadzony na oficjalnym fanpage’u ZKM w Elblągu

16.09 (wtorek), 12:00 -14:00 – Otwarte warsztaty rowerowe dla dzieci i dorosłych - miasteczko rowerowe przy ulicy Mickiewicza. W programie: pokaz najlepszych zapięć rowerowych, pokaz bezpiecznego parkowania rowerów, zasady bezpiecznego poruszania się, znaki drogowe, widoczność na rowerze, porady techniczne

17.09 (środa) 12:00 – Otwarcie i pokaz jednokierunkowej ulicy Prusa dla dwukierunkowego ruchu rowerowego

17.09 (środa) 17:00 - Warsztaty miejskiej jazdy na rowerze dla dorosłych – Plac Jagiellończyka

18.09 (czwartek) 17:00 - Warsztaty miejskiej jazdy na rowerze dla dorosłych – Plac Jagiellończyka

19.09 (piątek) 6:00 - 8:00 - Rowerowy piątek na ulicach Elbląga

19.09 (piątek) 17:00 - Warsztaty miejskiej jazdy na rowerze dla dorosłych – Plac Jagiellończyka

20.09 (sobota) 11:00 - Elbląski Dzień Bez Samochodu. Przejazd ulicami Elbląga i festyn na torze Kalbar. Rozstrzygnięcie akcji Aktywne Miasta i konkursu dla szkół ,,Kartę rowerową mam, zasady ruchu znam”

20.09 (sobota) – bezpłatne przejazdy komunikacją miejską dla kierowców i członków ich rodzin (za okazaniem ważnego dowodu rejestracyjnego)

21.09 (niedziela) 10:00 - Miejska Wycieczka Rowerowa. Rowero-kajaki. Start o godzinie 8:00 przy napisie ELBLĄG na ulicy Wodnej. Obowiązują zapisy

22.09 (poniedziałek) – 10:00 Rowerowy Zawrót Głowy – Międzyszkolny Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów klas 5-7 elbląskich szkół podstawowych. Miasteczko rowerowe przy ulicy Mickiewicza

22.09 (poniedziałek) 17:00 - Warsztaty miejskiej jazdy na rowerze dla dorosłych – Plac Jagiellończyka

22.09 (poniedziałek) - bezpłatne przejazdy komunikacją miejską dla kierowców i członków ich rodzin (za okazaniem ważnego dowodu rejestracyjnego)

Jacek Żukowski, zespół prasowy Biura Prezydenta Miasta

  • Przy takiej polityce zarządzania komunikacją miejską w Elblągu, to hasło "Tydzień z elbląską komunikacją miejską" będzie oznaczało rzeczywisty czas przejazdu przez Elbląg...
    Bezproblemowy(2025-09-11)
  • Czyli członkowie rodziny kierowcy powinni wcześniej skserować sobie dowód rejestracyjny żeby skorzystać z darmowego przejazdu komunikacją miejską?
    Von Trópka(2025-09-11)
  • Ta wasza powska banda chyba żyje w alternatywnej rzeczywistości albo uważa ludzi za idiotów. Już niedługo stracicie władzę i mam nadzieję na szereg procesów sądowych za wszystkie wasze draństwa.
  • Niech normalny transport miejski w Elblągu normalne funkcjonuje. Nie musi być zrównoważony.
  • Weźcie już przestańcie z tymi naszymi ekologiami które nie tylko nie są ekologiczne ale za to droższe od reszty bo niemieckie Za komuny stalin narzucał jak mamy żyć a tetaz oderwane od rzeczywistosci komuchy z łunji Najlepiej chodźmy wszyscy z buta żeby pokitykiery miały puste drogi dla swoich ekologicznych limuzyn
    Zielarski(2025-09-11)
  • Świetna inicjatywa! Z tej okazji odpalam moją dwusuwową taczkę (mixol 50:50) i będę nią śmigać po mieście, zamiast smrodzącego samochodu!
    Flogger(2025-09-12)
  • Podobno na 20.09 jest planowany zlot miłośników v8 pod maską.
  • Panie prezydencie Missan i vice prezydencie Kowal, nie mogę 11tką dojechać na czas do pracy na 7 rano, w okolicach ul. Rawskiej. Proszę mi ułatwić życie i puścić autobus 10 minut wcześniej. Please !!!!
