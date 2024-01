W czym (i za ile) zatańczyć na studniówce

- Za samą studniówkę zapłaciłam 480 zł, plus 280 zł za osobę towarzyszącą. Sukienka: 230 zł, buty udało mi się kupić dość tanio, bo za mniej niż 100 zł, do tego paznokcie za 60 zł. Jeszcze nie wiem, ile zapłacę za kosmetyczkę i co zrobię z włosami - wylicza Michalina, uczennica III Liceum Ogólnokształcącego Elblągu. Maturzyści z III LO na studniówce będą bawić się już 12 stycznia.

Wielkimi krokami zbliżają się studniówki, na które czekają uczniowie ostatnich klas liceum oraz technikum. Dla maturzystów ma to być ostatnia okazja do wspólnej zabawy przed najważniejszym egzaminem w ich życiu. Impreza ta nieodłącznie wiąże się jednak z licznymi wydatkami, a jej koszt nierzadko przekracza nawet tysiąc złotych na osobę. O tegorocznych sumach oraz panujących wśród młodzieży trendach, opowiedziało nam kilkoro elbląskich uczniów.

- Za siebie i za osobę towarzyszącą wyszło 760 zł - mówi Amelia z Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących, która na studniówkę idzie 12 stycznia. - Sukienkę wybrałam długą, bo taka od zawsze kojarzyła mi się z tym wydarzeniem. Jest zielona i błyszcząca, a zapłaciłam za nią 240 zł. Wydaje mi się, że to i tak stosunkowo niska cena. Buty kupiłam za 130 zł, a za makijaż zapłacę 150 zł. Planuję jeszcze fryzjera, ale nie znam na razie ceny - dodaje.

Amelia przyznaje, że większość jej koleżanek kupuje nowe rzeczy, starając się jednak wybierać tańsze sukienki, bo wiedzą, że prawdopodobnie więcej ich nie ubiorą.

fot. Anna Dembińska (arch. portEl.pl)

- Za garnitur zapłaciłem tak naprawdę więcej niż za samą studniówkę, bo około 1300 zł - przyznaje Dawid z VB w ZSEiO.

- Ja akurat sukienkę dostałam od siostry - dodaje jego koleżanka z klasy, Wiktoria. - Jest długa do samej ziemi, w kolorze pudrowego różu z koralikami. Wydaje mi się, że długie sukienki robią dodatkowy klimat, bardziej pasują na taki wieczór. Z tego, co wiem, koleżanki myślą tak samo, bo też wybrały długie i kolorowe.

Wiktoria do fryzjera nie chce iść, twierdząc, że jakiekolwiek upięcie i tak zepsułoby się w tańcu. Woli sama delikatnie zakręcić włosy w domu. Stawia też na delikatniejszy makijaż i płaskie buty.

- Garnitur i buty to u mnie koszt około 1000 zł - mówi Maciej, również maturzysta z Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących. - Razem z ceną za studniówkę to prawie 2000 zł. Według mnie to trochę drogo, ale ceny są, jakie są. I tak staraliśmy się jak najtaniej to zorganizować. Na pewno niektórzy zapłacili mniej, bo na przykład nie musieli kupować specjalnie garnituru lub idą sami. Jeśli chodzi o trendy, to my z kolegami w klasie umówiliśmy się, że wszyscy ubieramy muszki, żeby było tak jednolicie i żeby to fajnie wyglądało na wspólnym zdjęciu.

- Za samą studniówkę zapłaciłam 480 zł, plus 280 zł za osobę towarzyszącą. Sukienka: 230 zł, buty udało mi się kupić dość tanio, bo za mniej niż 100 zł, ale do tego paznokcie za 60 zł. Jeszcze nie wiem, ile zapłacę za kosmetyczkę i co zrobię z włosami - wylicza Michalina, uczennica III LO w Elblągu, która również idzie na studniówkę 12 stycznia. - Popularne są teraz długie sukienki na ramiączkach, świecące i z odkrytymi plecami. Moja jest długa i czarna, ale z rękawami i koralikami. Wiem, że koleżanki też w większości wybrały czarne – dodaje.

portEl.pl będzie obecny na większości elbląskich studniówek. Relacje zamieścimy na naszej stronie i Facebooku. Pierwsze studniówki w Elblągu już 12 stycznia.