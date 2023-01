W karnawale same bale, czyli ferie w muzeum

Ferie w elbląskim muzeum będą niezapomniane – na ten czas tanecznym krokiem przeniesiemy się w świat zabawy. Bale karnawałowe są bowiem od wieków nieodłącznym elementem początku nowego roku, a dla dzieci długo wyczekiwaną atrakcją.

Można na tę okazję wcielić się w kogoś innego, przebrać za ulubioną postać bajkową i poczuć się inaczej niż zwykle. Zabawa ta dostarcza wiele pozytywnych emocji i przeżyć, zresztą nie tylko najmłodszym. Dlatego tradycje karnawałowe będą tematem specjalnych warsztatów muzealnych, których uczestnicy wezmą udział w zgadywankach, zatańczą z balonem i samodzielnie wykonają swoją własną niepowtarzalną maskę. Na warsztaty „W karnawale same bale” zapraszamy dzieci w wieku do 11 lat z opiekunami. Zajęcia nieodpłatne dla osób indywidualnych prowadzone będą w okresie 23 stycznia - 5 lutego, od wtorku do czwartku o godz. 13. Liczba miejsc jest ograniczona do 25 osób, liczy się kolejność przybycia.

Zachętą dla grup zorganizowanych do skorzystania z oferty zajęć muzealnych może być natomiast wprowadzenie na okres od 20 stycznia do 28 lutego promocyjnych cen biletów na zajęcia warsztatowe (10 zł od osoby) i lekcje muzealne (6 zł).

Zajęcia w Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Elblągu prowadzone są we wtorki, środy i czwartki, w godz.: 9-14. Konieczna jest uprzednia rezerwacja pod numerem telefonu 55 232 72 72.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą edukacyjną na stronie.