W parafiach mają powstać grupy obrony cywilnej

Jedno ze szkoleń w ramach Parafialnej Grupy Obrony Cywilnej, fot. FB Grupy

W Kościele katolickim rusza inicjatywa Parafialnych Grup Obrony Cywilnej. Program pilotażowo rozwija się w archidiecezji warszawskiej, ale jak podkreślają przedstawiciele diecezji elbląskiej, biskup przychylnie odnosi się do inicjatywy i możliwe jest jej wdrożenie po wypracowaniu ogólnokrajowego modelu działania.

W Kościele rozpoczęła się inicjatywa pn. Parafialne Grupy Obrony Cywilnej. Celem ma być budowanie odporności lokalnych społeczności poprzez angażowanie wiernych w wyspecjalizowane grupy zadaniowe, m.in. zmotoryzowane, medyczne, wsparcia psychologicznego oraz opiekuńczo-wychowawcze. Grupy funkcjonują działając w oparciu o ustawę o ochronie ludności i obronie cywilnej. Pierwsza tego typu powstała w parafii pw. św. Jana Pawła II na warszawskim Bemowie.

Jak czytamy na portalu gazeta.pl., dyrektor Centrum Prasowego Archidiecezji Warszawskiej Patrycja Michońska-Dynek zapowiedziała, że archidiecezja warszawska planuje przeprowadzić m.in. warsztaty z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej dla środowisk parafialnych, a realizacją tego zadania zajmie się Caritas Archidiecezji Warszawskiej, która obecnie konsultuje zakres i kształt warsztatów z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji.

W diecezji elbląskiej obecnie nie działają tego typu grupy, ale jej rzecznik dr ksiądz Marek Piedziewicz podkreśla, że biskup patrzy na tą inicjatywę przychylnie.

- Obecnie w diecezji elbląskiej nie zawiązała się jeszcze taka grupa. Wydaje się, że jest to na razie projekt pilotażowy, aby wypracować dobry model współdziałania między instytucjami rządowymi, samorządowymi i kościołem, ponieważ na ich współdziałaniu mają się opierać Parafialne Grupy Obrony Cywilnej. Biskup elbląski jest pozytywnie nastawiony do tej inicjatywy i gdy projekt będzie już ogólnokrajowy, podejmie działania, aby funkcjonował on także w diecezji elbląskiej – mówi dr ksiądz Marek Piedziewicz.

Diecezja elbląska liczy 158 parafii, liczba mieszkańców to 416 tys., a według danych diecezji katolików jest tutaj 395 tysięcy.


