Nowa inwestycja nad Zalewem. Teraz mieszkańcy mają głos

Jeszcze do 24 maja można wnosić uwagi do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania, który umożliwi budowę nowej ciepłowni w Tolkmicku. Inwestycja miałaby powstać w sąsiedztwie tzw. piaskuli, czyli punktu widokowego na Zalew Wiślany. Część mieszkańców oraz inwestorzy, którzy kupili w tym rejonie działki i mają już pozwolenia na budowę obiektów turystycznych, są jej przeciwni.

Trwają konsultacje społeczne dotyczące projektu zamiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego miasto Tolkmicko i fragment obrębu geodezyjnego Suchacz. Zbieranie uwag od mieszkańców do projektu planu i prognozy oddziaływania na środowisko potrwa tylko do 24 maja. Zmiana tego planu da władzy Tolkmicka zielone światło do budowy nowej ciepłowni dla miasta.

Tę sprawę opisywaliśmy na naszych łamach dokładnie rok temu. Przypomnijmy, o co w niej chodzi. Inwestycja miałaby powstać w bezpośrednim sąsiedztwie tzw. piaskuli, popularnego punktu widokowego na Zalew Wiślany. Obecnie teren ten przeznaczony jest pod budownictwo jednorodzinne i usługi turystyczne. Dopiero zmiana planu zagospodarowania umożliwi budowę na nim ciepłowni miejskiej. Takiej lokalizacji inwestycji sprzeciwia się cześć mieszkańców, a także inwestorzy, którzy kupili działki w tym rejonie i mają już pozwolenia na budowę obiektów turystycznych. Ich zdaniem budowa ciepłowni całkowicie zmieni charakter tego miejsca. 15 maja odbyło się kolejne spotkanie w tej sprawie, podczas którego mogli oni przedstawić swoje wątpliwości władzom Tolkmicka.

- Niestety, pan burmistrz nie był obecny na tym spotkaniu, reprezentował go pracownik Urzędu Miasta i Gminy w Tolkmicku. Nasze stanowisko pozostaje niezmienne: nie zgadzamy się na lokalizację inwestycji w tym miejscu. Sygnatariusze z bezpośredniego sąsiedztwa działki przygotowują wspólne uwagi. Jest ich naprawdę dużo. Złożymy je w urzędzie w czwartek – mówi pan Marek, mieszkaniec Tolkmicka.

Wszyscy zainteresowani sprawą mieszkańcy mogą wnosić swoje uwagi do 24 maja. Wszelkie informacje, w jaki sposób można to zrobić, są dostępne na stronie UMiG w Tolkmicku pod tym linkiem.

Obecnie kotłownia działa przy ul. Świętojańskiej (centrum miasteczka), a jej modernizacja zdaniem władz Tolkmicka jest nieopłacalna.

Do tej sprawy wrócimy.