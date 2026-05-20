Citroenem uderzył w motocyklistę

Dziś (20 maja) na skrzyżowaniu ul. Królewieckiej z płk. Dąbka 18-latek kierujący osobowym Citroenem nie ustąpił pierwszeństwa i uderzył w motocyklistę. Poszkodowany 35-latek został zabrany do szpitala. Zobacz zdjęcia.

Do zdarzenia doszło po godz. 21, kiedy sygnalizacja świetlna była już wyłączona. Z ustaleń policjantów wynika, że 18-latek kierujący Citronem skręcał z ul. Królewieckiej w kierunku 12 Lutego i nie ustąpił pierwszeństwa jadącemu w stronę płk. Dąbka motocykliście.