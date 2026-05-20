UWAGA!

----

Citroenem uderzył w motocyklistę

 Elbląg, Citroenem uderzył w motocyklistę
Fot. Anna Dembińska

Dziś (20 maja) na skrzyżowaniu ul. Królewieckiej z płk. Dąbka 18-latek kierujący osobowym Citroenem nie ustąpił pierwszeństwa i uderzył w motocyklistę. Poszkodowany 35-latek został zabrany do szpitala. Zobacz zdjęcia.

Do zdarzenia doszło po godz. 21, kiedy sygnalizacja świetlna była już wyłączona. Z ustaleń policjantów wynika, że 18-latek kierujący Citronem skręcał z ul. Królewieckiej w kierunku 12 Lutego i nie ustąpił pierwszeństwa jadącemu w stronę płk. Dąbka motocykliście.

- Do zdarzenia doszło na środku skrzyżowania. Motocyklista uderzył w lewy bok i przód pojazdu, a głową uderzył w szybę. Mężczyzna upadł na tory, została mu udzielona pomoc. Wstępnie zdarzenie zakwalifikowane jako wypadek, poszkodowany doznał urazu barku, ale być może ma też inne urazy. Zarówno kierujący Citroenem jak i motocyklista byli trzeźwi. Sprawcy zdarzenia zostanie zatrzymane prawo jazdy, które posiadał zaledwie od trzech miesięcy - powiedział pracujący na miejscu zdarzenia policjant.


A moim zdaniem...

Zobacz fotoreportaż do tego artykułu

Citroenem uderzył w motocyklistę
Citroenem uderzył w motocyklistę
Citroenem uderzył w motocyklistę
Citroenem uderzył w motocyklistę

Najnowsze artykuły w dziale Wiadomości

Artykuły powiązane tematycznie

Zamieszczenie następnej opinii do tego artykułu wymaga zalogowania

W formularzu stwierdzono błędy!

Ok
Dodawanie opinii
Aby zamieścić swoje zdjęcie lub avatar przy opiniach proszę dokonać wpisu do galerii Czytelników.
Dołącz zdjęcie:

Podpis:

Jeśli chcesz mieć unikalny i zastrzeżony podpis
zarejestruj się.
E-mail:(opcjonalnie)
A moim zdaniem...
  • Czy nie za wcześnie wyłączają sygnalizacje świetlne? Sklepy są czynne do 22.00 nawet do 23.00 i jeszcze ruch o tej porze jest na ulicach.
Reklama
 