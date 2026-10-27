W poszukiwaniu różnorodności grzybów. Prelekcja i spacer mykologiczny

Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej zaprasza 7 listopada 2026 r. o godzinie 11.00 na Jelenią Dolinę na prelekcję połączoną ze spacerem mykologicznym, podczas którego przyjrzymy się bliżej grzybom występującym na terenie Parku. Spotkanie poprowadzi Ewelina Jeziorska – grzyboznawczyni, ziołoznawczyni, przyrodniczka i edukatorka ekologiczna. Udział jest bezpłatny, obowiązują zapisy. Zapraszamy!

Jesień to czas, gdy lasy Wysoczyzny Elbląskiej kryją niezwykłe bogactwo grzybów. Wśród opadłych liści i leśnego mchu można spotkać zarówno dobrze znane gatunki jadalne, jak i te mniej oczywiste, zachwycające kształtem, barwą i różnorodnością. To doskonała okazja, by przyjrzeć się im bliżej, poznać ich tajemnice i odkryć fascynujący świat grzybów występujących na terenie naszego Parku.

Spotkanie poprowadzi Ewelina Jeziorska – grzyboznawczyni, ziołoznawczyni, przyrodniczka i edukatorka ekologiczna. Członkini Polskiego Towarzystwa Mykologicznego. Od 2010 roku prowadzi autorskie warsztaty przyrodnicze, łączące wiedzę o roślinach, grzybach i lokalnych ekosystemach z praktycznym poznawaniem natury. Prowadzi zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych, promując uważność na przyrodę, wiedzę zielarską oraz postawy proekologiczne.

Po prelekcji odbędzie się spacer mykologiczny. Prosimy o założenie odpowiedniego obuwia i ubioru dostosowanego do warunków pogodowych oraz terenowych. Czas trwania wydarzenia ok. 3 h.

Zapisy: wydarzenia@pkwe.warmia.mazury.pl (z dopiskiem „Grzyby”)

Data: 7 listopad 2026 r. (sobota)

Godzina: 11.00

Miejsce rozpoczęcia: parking na Jeleniej Dolinie (koło wiaty)

Organizator: Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej

Wydarzenie organizowane jest przez Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej w ramach zadania pn. „W zielone gramy, o bioróżnorodność dbamy!”, dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.