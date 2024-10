W świecie starych płyt i gramofonów

Elbląg i Bełchatów łączą specjalne więzi. W Bełchatowie znajduje się największa w Europie elektrownia konwencjonalna wytwarzająca energię elektryczną z węgla brunatnego. Wszystkie 13. zainstalowanych w niej turbin parowych, wyprodukował elbląski Zamech i firmy następcze, które też modernizowały je przez kolejne dekady. Ale oba miasta łączy coś jeszcze.

Od drugiej połowy lat 80. XX w. przez kolejne ponad 30 lat do Elbląga regularnie przyjeżdżał Roman Olszowiec, odpowiedzialny w Elektrowni Bełchatów za remonty urządzeń energetycznych, w tym turbin parowych. Do tej pory celem jego podróży do Elbląga była fabryka turbin oraz „Jedynka” przy Stoczniowej.

We wtorek, 22 października, przyjedzie do naszego miasta po raz kolejny, ale w zgoła odmiennej roli - kolekcjonera starych urządzeń do odtwarzania muzyki oraz równie starych nośników do zapisywania dźwięków. Jako pasjonat muzyki zbiera i remontuje od lat te urządzenia dając im nowe życie. O godz. 17:30 zaprezentuje je w elbląskim Muzeum Archeologiczno-Historycznym i zademonstruje „na żywo” ich działanie. Szerzej na ten temat portEL pisał tu.

Zachęcamy do skorzystania z tej niepowtarzalnej okazji, ponieważ Roman Olszowiec ma jedną z najbardziej pokaźnych w Polsce kolekcję tych artefaktów i uchodzi za wybitnego kolekcjonera. W celu odbycia tego pokazu w Elblągu przejedzie blisko 900 km.

Daniel Lewandowski