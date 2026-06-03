Wojsko Polskie zaprasza do udziału w kolejnej edycji programu „Wakacje z wojskiem 3" - dobrowolnego, bezpłatnego szkolenia wojskowego skierowanego przede wszystkim do młodych osób, które chcą aktywnie i wartościowo spędzić część wakacji, zdobyć nowe doświadczenia oraz sprawdzić się w wymagających, ale niezwykle ciekawych warunkach służby wojskowej.

Tegoroczna edycja programu obejmie trzy 27-dniowe turnusy organizowane w blisko 90 lokalizacjach na terenie całej Polski. Pierwsze szkolenie rozpocznie się już 8 czerwca. Każdy uczestnik otrzyma za udział w szkoleniu wynagrodzenie w wysokości blisko 6 000 zł brutto, a Wojsko Polskie zapewni również zakwaterowanie, wyżywienie, umundurowanie, opiekę medyczną oraz ubezpieczenie.

Program adresowany jest głównie do osób w wieku 18–35 lat – maturzystów, studentów, osób poszukujących wakacyjnego zajęcia lub alternatywy dla pracy sezonowej. Warunkiem udziału jest ukończenie 18. roku życia.

Uczestnicy będą mogli wybrać jednostkę wojskową zarówno pod kątem terminu i miejsca szkolenia, jak i charakteru służby. Do wyboru będą m.in. jednostki wojsk lądowych, wojsk pancernych, desantowych, rakietowych czy marynarki wojennej. Dzięki temu każdy ochotnik będzie miał możliwość znalezienia szkolenia odpowiadającego swoim zainteresowaniom i predyspozycjom.

Każdy turnus obejmie intensywne szkolenie podstawowe, podczas którego uczestnicy poznają podstawy taktyki wojskowej, nauczą się strzelania, zasad przetrwania w terenie, walki wręcz oraz obsługi wybranego sprzętu wojskowego. Program został przygotowany w sposób nowoczesny i praktyczny – tak, aby poza wiedzą i umiejętnościami dawał również satysfakcję, poczucie sprawczości oraz możliwość działania w zespole.

„Wakacje z wojskiem" to nie tylko okazja do przeżycia wyjątkowej przygody i zdobycia nowych doświadczeń, ale również możliwość poznania realiów służby wojskowej od środka. Dla wielu uczestników może to być pierwszy krok do dalszego związania swojej przyszłości z Wojskiem Polskim – zarówno w ramach aktywnej rezerwy, Wojsk Obrony Terytorialnej, jak i zawodowej służby wojskowej.



Terminy turnusów:

8 czerwca – 4 lipca (planowane miejsce realizacji szkolenia to między innymi: 16 Pułk Logistyczny w Elblągu i 9 Brygada Kawalerii Pancernej w Braniewie)

13 lipca – 8 sierpnia (planowane miejsce realizacji szkolenia to między innymi: 16 Pułk Logistyczny w Elblągu)

17 sierpnia – 12 września (planowane miejsce realizacji szkolenia to między innymi: Pułk Wsparcia Dowodzenia Dowództwa Wielonarodowej Dywizji Północny-Wschód w Elblągu, 9 Brygada Kawalerii Pancernej w Braniewie i 2 Dywizjon Przeciwlotniczy w Elblągu)



Zgłoszenie należy złożyć przez internet, za pośrednictwem Portalu Rekrutacyjnego Wojska Polskiego: https://www.zostanzolnierzem.pl/. Z wygenerowanym wnioskiem i niezbędnymi dokumentami zapraszamy do Wojskowego Centrum Rekrutacji w Elblągu, ul. Królewiecka 167A, 82-300 Elbląg.

W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy do kontaktu pod nr tel. 887 851 207, 261 313 469 , 261 313 480 lub na infolinię nr tel. 800 180 110.