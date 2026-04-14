Warto pomagać

22 wolontariuszy zgłoszono do tegorocznej elbląskiej edycji konkursu „Ośmiu Wspaniałych”. Kogo nagrodziło jury? Zobacz zdjęcia.

- Najciekawsza akacja to chyba ta, podczas której nosiliśmy obiady starszej pani, która potrzebowała pomocy - mówi Lena Jakowlew ze Szkoły Podstawowej nr 16. - Pomagam także w schronisku dla zwierząt. Co mi daje wolontariat? Przede wszystkim satysfakcję.

- To były najróżniejsze akcje. Chodziliśmy do Ośrodka Szkolno – Wychowawczego i bawiliśmy się z tamtejszymi dziećmi, organizowaliśmy zbiórki żywności, prowadziliśmy zajęcia dla dzieci z klas 1 – 3 – dodała Julia Hoebell ze Szkoły Podstawowej nr 25. – Jak zostałam wolontariuszką? Długo nad tym nie myślałam. Trochę nie miałam co robić po lekcjach, trochę szukałam sobie zajęcia... Dołączyłam do Szkolnego Koła Wolontariatu i mi się spodobało. Już cztery lata tak działam.

- Podobało mi się, jak wolontariat działa u mnie w szkole i że można pomagać ludziom – uzupełnia Ada Piątkowska ze Szkoły Podstawowej nr 18. – Zbieramy np. karmę, zabawki, koce dla schroniska dla zwierząt, a udało się zebrać naprawdę dużo. W szkole mamy kosz, do którego można wrzucać dary. Często robimy takie akcje dla innych.

To tylko kilka wypowiedzi z grona 22 wolontariuszy, którzy zostali zgłoszeni do tegorocznej elbląskiej edycji konkursy dla nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”. Jego celem jest promowanie pozytywnych zachowań, działań i postaw wśród dzieci i młodzieży, a także upowszechnianie idei wolontariatu młodzieżowego. Konkurs przebiega w dwóch etapach: laureaci na poziomie lokalnym mogą zdobyć tytuł jednego z „Ośmiu Wspaniałych” na szczeblu ogólnopolskim.

W skład tegorocznej elbląskiej Ósemki Wspaniałych weszli: Nikola Nowak (ZSIŚiU), Victoria Szewczyk (II LO), Martyna Jarczewska (II LO), Róża Rosińska (ZSG), Adrianna Piątkowska (SP nr 18), Wiktoria Krawczyk (SP nr 21), Julia Hoebell (SP nr 25), Wojciech Kaczyński (SP nr 25). Nikola Nowak będzie reprezentować Elbląg na szczeblu ogólnopolskim.

Wyróżniono również opiekunki Szkolnych Kół Wolontariackich: Marzenę Maślińską (SP nr 18), Annę Jurczak (SP nr 25), Katarzynę Borkowską - Tomasik (SP nr 21), Annę Wawrzyniak (II LO), Annę Miecznikowską (ZSG), Kamilę Biedrzycką (ZSIŚiU).

Nikola Nowak – uczennica 4 klasy Zespół Szkół Środowiska i Usług. Od 4 lat działa w szkolnym wolontariacie. Brała udział w wielu akcjach: „Pierwszy Dzwonek”; „Nie bij mnie _Kochaj mnie” „Czerwonokrzyska Gwiazdka”; „Pola Nadziei” „Góra Grosza”; współpraca z DPS „Niezapominajka” Elbląg; Listy do św. Mikołaja – DPS Niezapominajka; świąteczne zbiórki żywności; „Globalna Szkoła”; uczestniczy w cyklicznych spotkaniach Akademii Młodego Zawodowca;; wspiera festyn w szkoła podstawowych; brała udział w warsztatach „schowadełek” –szyła woreczki dla dzieci z oddziału onkologii w Instytucie „Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka”; Jegłownik Pomaga – zbiórka środków na rzecz ofiarom pożaru – podczas akcji zaplatała warkoczyki, „Wielkanoc z Sercem. Wielkanoc dla Samotnych 2025” w Dziennym Domu Seniora „Elbląska Wigilia Bez Samotności 2025”; Wigilia dla Samotnych w Zwierznie; Projekt „Kobiety w okupacji”

Viktoria Szewczyk – uczennica 4 klasy II Liceum Ogólnokształcącego. Od 4 lat działa w szkolnym wolontariacie. Zaangażowana w zbiórki żywności. Wspiera akcje i imprezy miejskie: Bieg Piekarczyka, Triathlon, Żonkilowe Pola Nadziei.

Martyna Jarczewska – uczennica 4 klasy II Liceum Ogólnokształcącego. Bierze aktywny udział podczas akcji na rzecz zwierząt. Zorganizowała targi Zainteresowań połączone ze zbiórka środków na rzecz Hospicjum Elbląskiego. Ukończyła specjalistyczne szkolenie dla wolontariuszy pracujących w hospicjum i pełni regularne dyżury. Współtworzyła akcję „Czas na jesień” – pokaz mody podczas której były zbierane środki na rzecz powodzian.

Róża Rosińska – uczennica 4 klasy Zespołu Szkół Gospodarczych. Od 4 lat aktynie działa w wolontariacie. Regularnie współpracuje z wieloma instytucjami miejskimi i organizacjami pozarządowymi, między innymi: Regionalnym Centrum Wolontariatu, Bankiem Żywności, Hospicjum Elbląskim, Stowarzyszeniem Teen Challenge w Elblągu, Stowarzyszeniem Amazonek, Regionalnym PCK, Fundacją Wolne Miejsce.

Adrianna Piątkowska – uczennica klasy 8 Szkoły Podstawowej nr 18. Działa w szkolnym wolontariacie od 4 lat. Bierze aktywny udział w akcjach na rzecz dzieci, osób starszych, osób niepełnosprawnych, czy też zwierząt. Zbiórki żywności, kiermasze, festyny – jest na każdym z nich.

Wiktoria Krawczyk – uczennica 8 klasy Szkoły Podstawowej nr 21. Aktywnie działa w wolontariacie od dwóch lat. Angażuje się w akcje na rzecz hospicjum, szlachetna paczka, wsparcie dla schroniska. Opiekuje się i wspiera w codziennych sprawach samotną osobę (robienie zakupów, prace domowe), służy także wsparciem dla innych starszych sąsiadów potrzebujących pomocy. Udziela korepetycji koleżankom.

Julia Hoebell – uczennica 8 klasy Szkoły Podstawowej nr 25. Działa w szkolnym wolontariacie od 4 lat. Prowadzi cykliczne zajęcia dla dzieci niepełnosprawnych z ośrodka przy ulicy Polnej. Bierze udział w akcjach organizowanych w mieście między innymi: zbiórki żywności, Żonkilowe Pola Nadziei, zbiórki na rzecz schroniska, zbiórki na rzecz Polskiej Akcji Humanitarnej – pomoc dla Syrii.

Wojciech Kaczyński – uczeń klasy 7 Szkoły Podstawowej nr 25. Regularnie odwiedza dzieci z niepełno sprawnościami w Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 2 przy ulicy Polnej. Poświęca im czas czytając bajki, bawiąc się i ćwicząc z nimi. Każdorazowo bierze udział w zbiórkach żywności, WOŚP, kiermaszach szkolnych i akcjach miejskich np. Żonkilowe Pola Nadziei.