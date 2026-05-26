Więcej Piekarczyków! Znamy nowe lokalizacje

W Elblągu figurki Piekarczyka cieszą się sporą popularnością. Obecnie w mieście jest ich 19 – a nawet 20, jeżeli doliczymy olbrzyma przy Bramie Targowej. Jeszcze w tym roku rodzina czeladników piekarskich powiększy się o cztery kolejne postaci. Co to będzie i gdzie staną nowe miniatury?

Pierwsze małe figurki Piekarczyka w Elblągu pojawiły się w 2022 roku. Na Starym Mieście stanęli Piekarczykowie z książką (przy Bibliotece Elbląskiej), z wędką (na Moście Wysokim), z wagą szalkową (przy pubie Specjal), z gęsim piórem (przy I LO) i z kotwicą (na Bulwarze Zygmunta Augusta). Dwa lata później rozpoczął się swoisty boom: swoje Piekarczyki nadal stawiał Urząd Miejski, a do akcji przyłączyli się fundatorzy spoza ratusza. Pozostałe „ratuszowe” Piekarczyki to: Kleryk (przy Ścieżce Kościelnej od strony katedry), Archeolog (przy muzeum od strony rzeki), z parasolką (na placu katedralnym), Fotograf (przy Ścieżce Kościelnej od strony ul. św. Ducha) oraz Listonosz (przy Poczcie Głównej). Te figurki pojawiły się w 2024 roku. W kolejnym roku w mieście zobaczyliśmy Rycerza (przy Ratuszu Staromiejskim), Aktora (przy Amfiteatrze w parku Dolinka), Turystę (przy Muszli w Bażantarni) oraz Koszykarza (przy Szkole Podstawowej nr 11). Do tej pory realizacja 14 urzędowych Piekarczyków kosztowała 149 638,59 zł.

Jeden z Piekarczyków trafił też do Krynicy Morskiej, gdzie przypomina o Elblągu w towarzystwie krynickiego Dzika.

Atrakcje Elbląga współtworzą też prywatni sponsorzy. Figurki spoza Urzędu Miasta to: Meblarz (przy ul. Rybackiej), Kelner (przy restauracji Studnia Smaków), Młynarz (przy hotelu Młyn), Żołnierz (przy dowództwie Dywizji Północny-Wschód) i Rotarianin (na Bulwarze Zygmunta Augusta).

Do tej pory figurki miały dwóch wykonawców. Pierwszą piątkę z 2022 roku wykonała firma PPHU BALKART Krzysztof Baliński z Częstochowy, a pozostałe to dzieło pracowni Art-Odlewnictwo Jacek Guzera z Dąbrowy.

Jeszcze w tym roku nasze miasto wzbogaci się o kolejne cztery postaci. Trzy z nich sfinansuje miasto. Dwóch Medyków (ale każdy w innym wydaniu) stanie przy głównych wejściach do budynków Szpitala Miejskiego przy ul. Komeńskiego i Żeromskiego. Trzeci - Piekarz swoje miejsce znajdzie... przy dworcu PKP, gdzie będzie witał podróżnych. Czwartym Piekarczykiem swój jubileusz uczci Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych. Jeszcze nie wiemy, kogo będzie przedstawiał. Stanie przy siedzibie izby przy ulicy Gustawa Morcinka. To inicjatywa prywatna.

Co trzeba zrobić, aby ufundować swojego Piekarczyka?

- Prywatni inwestorzy, którzy chcieliby wykonać figurkę Piekarczyka, muszą złożyć pismo w przedmiotowej sprawie do Prezydenta Miasta Elbląg wraz ze szkicem lub opisem figurki oraz propozycją lokalizacji. Po otrzymaniu zgody Prezydenta i uzyskaniu niezbędnych zgód i pozwoleń (w zależności od lokalizacji figurki), realizują zadanie na koszt własny. Miasto natomiast promuje figurkę w mediach społecznościowych oraz dodaje informację o figurce i jej lokalizacji do Szlaku Piekarczyków w aplikacji Elbląg Szlaki – informuje Zespół Prasowy Biura Prezydenta.

