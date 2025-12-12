Wojewódzki konkurs z adwentowym kalendarzem
W Publicznej Szkole Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu w Elblągu odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród w XIV już edycji Wojewódzkiego Konkursu „Niemiecki Kalendarz Adwentowy’’ Konkurs cieszy się wielką popularnością, nie tylko wśród elbląskich szkół, ale również wśród szkół z całego województwa warmińsko-mazurskiego.
Uczniowie z naszej szkoły pod kierunkiem pani Małgorzaty Rysickiej przedstawili w oryginale legendę „Vier Adventskerzen” („Cztery świece Adwentowe”) . Przesłanie tej legendy: Niech najważniejsze wartości, takie jak: Pokój, Wiara, Miłość i Nadzieją nie zostaną utracone przez nas wszystkich. Życzymy wszystkim pełnych zadumy i radości Świąt!
Na konkurs zostały zgłoszone 63 piękne kalendarze adwentowe. Nagrodzonych zostało 26 uczniów, 26 zotało wyróżnionych. Konkurs został zorganizowany w dwóch kategoriach: dla szkół podstawowych z podziałem na dwie grupy wiekowe – od 6 lat do 9 oraz od 10 do 14, a także dla szkół ponadpodstawowych. Prace oceniano pod względem zgodności z tradycją niemiecką, wkładu pracy oraz estetyki. Jury miało bardzo trudne i odpowiedzialne zadanie do wykonania. Na szczęście wszystkie prace są od początku konkursu kodowane i nikt z jury nie wiedział czyja to jest praca, jedynie znał wiek uczniów. Dane uczniów znały tylko dwie nauczycielki: pani Małgorzata Rysicka oraz pani Ewa Owczarek, która była odpowiedzialna za przygotowanie i wydrukowanie pięknych dyplomów dla nagrodzonych, wyróżnionych i za udział w konkursie oraz podziękowania dla wszystkich nauczycieli.
Nagrody w kategorii szkół podstawowych w grupie wiekowej od 6 do 9 lat:
I miejsce otrzymuje
1. Szymon Dębiec - Szkoła Podstawowa nr 16 w Elblągu
II miejsce otrzymują
1. Katarzyna Sawińska - Szkoła Podstawowa nr 12 w Elblągu
2. Klara Podsiadło - Szkoła Podstawowa nr 16 w Elblągu
III miejsce otrzymują
1. Jacek Sawiński - Szkoła Podstawowa nr 12 w Elblągu
2. Nikola Konopka - Szkoła Podstawowa nr 6 w Elblągu
Nagrody w kategorii szkół podstawowych w grupie wiekowej od 10 do 14 lat:
I miejsce otrzymują
1. Zofia Kasza - Szkoła Podstawowa nr 3 w Braniewie,
2. Lena Podgórska - Szkoła Podstawowa nr 5 w Braniewie
3. Mikołaj Jakub Żołądkiewicz - Zespół Szkół w Zalewie
II miejsce otrzymują
1. Jagoda Długokęcka – Szkoła Podstawowa nr 12 w Lubawie,
2. Julia Smogorzewska – Szkoła Podstawowa nr 21 w Elblągu
3. Maria Przybylska – Zespół Szkół w Zalewie
4. Borys Szczur – Zespół Szkół w Zalewie
5. Nancy Szatewicz – Publiczna Szkoła Podstawowa SPSK w Elblągu
6. Zuzanna Wojenkowska – Publiczna Szkoła Podstawowa w Gronowie Górnym,
III miejsce otrzymują
1. Julian Stefański - Szkoła Podstawowa nr 19 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Elblągu, nauczyciel p. Katarzyna Witowska
2. Alicja Nadziejko - Szkoła Podstawowa nr 5 w Braniewie
3. Amelia Kajda - Szkoła Podstawowa nr 5 w Braniewie
4. Paweł Nowakowski – Szkoła Podstawowa w Wilczętach
Nagrody w kategorii szkół ponadpodstawowych:
I miejsce otrzymują
1. Julia Torucka – Zespół Szkół Ekonomiczno – Technicznych w Pasłęku,
2. Monika Alester - Zespół Szkół Rolniczych w Ostródzie,
II miejsce otrzymują
1. Paulina Lurka – Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług w Elblągu
2. Zuzanna Rećko - Zespół Szkół Rolniczych w Ostródzie,
III miejsce otrzymują
1. Karolina Adamiak – Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług w
2. Wiktoria Jasiulewicz - Zespół Szkół Rolniczych w Ostródzie,
3. Alicja Szafran – IV Liceum Ogólnokształcące w Elblągu,
4. Zofia Bobowska - Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym, nauczyciel Ewa Owczarek
Jedna uczennica otrzymała Nagrodę Specjalną Dyrektora Publicznej Szkoły SPSK im. św. Franciszka z Asyżu. Pani dyrektor Ewa Grobelna przyznała nagrodę uczennicy Lenie Podgórskiej ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Braniewie.