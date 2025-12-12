Wojewódzki konkurs z adwentowym kalendarzem

W Publicznej Szkole Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu w Elblągu odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród w XIV już edycji Wojewódzkiego Konkursu „Niemiecki Kalendarz Adwentowy’’ Konkurs cieszy się wielką popularnością, nie tylko wśród elbląskich szkół, ale również wśród szkół z całego województwa warmińsko-mazurskiego.

Uczniowie z naszej szkoły pod kierunkiem pani Małgorzaty Rysickiej przedstawili w oryginale legendę „Vier Adventskerzen” („Cztery świece Adwentowe”) . Przesłanie tej legendy: Niech najważniejsze wartości, takie jak: Pokój, Wiara, Miłość i Nadzieją nie zostaną utracone przez nas wszystkich. Życzymy wszystkim pełnych zadumy i radości Świąt!

Na konkurs zostały zgłoszone 63 piękne kalendarze adwentowe. Nagrodzonych zostało 26 uczniów, 26 zotało wyróżnionych. Konkurs został zorganizowany w dwóch kategoriach: dla szkół podstawowych z podziałem na dwie grupy wiekowe – od 6 lat do 9 oraz od 10 do 14, a także dla szkół ponadpodstawowych. Prace oceniano pod względem zgodności z tradycją niemiecką, wkładu pracy oraz estetyki. Jury miało bardzo trudne i odpowiedzialne zadanie do wykonania. Na szczęście wszystkie prace są od początku konkursu kodowane i nikt z jury nie wiedział czyja to jest praca, jedynie znał wiek uczniów. Dane uczniów znały tylko dwie nauczycielki: pani Małgorzata Rysicka oraz pani Ewa Owczarek, która była odpowiedzialna za przygotowanie i wydrukowanie pięknych dyplomów dla nagrodzonych, wyróżnionych i za udział w konkursie oraz podziękowania dla wszystkich nauczycieli.

Nagrody w kategorii szkół podstawowych w grupie wiekowej od 6 do 9 lat:

I miejsce otrzymuje

1. Szymon Dębiec - Szkoła Podstawowa nr 16 w Elblągu

II miejsce otrzymują

1. Katarzyna Sawińska - Szkoła Podstawowa nr 12 w Elblągu

2. Klara Podsiadło - Szkoła Podstawowa nr 16 w Elblągu

III miejsce otrzymują

1. Jacek Sawiński - Szkoła Podstawowa nr 12 w Elblągu

2. Nikola Konopka - Szkoła Podstawowa nr 6 w Elblągu

Nagrody w kategorii szkół podstawowych w grupie wiekowej od 10 do 14 lat:

I miejsce otrzymują

1. Zofia Kasza - Szkoła Podstawowa nr 3 w Braniewie,

2. Lena Podgórska - Szkoła Podstawowa nr 5 w Braniewie

3. Mikołaj Jakub Żołądkiewicz - Zespół Szkół w Zalewie

II miejsce otrzymują

1. Jagoda Długokęcka – Szkoła Podstawowa nr 12 w Lubawie,

2. Julia Smogorzewska – Szkoła Podstawowa nr 21 w Elblągu

3. Maria Przybylska – Zespół Szkół w Zalewie

4. Borys Szczur – Zespół Szkół w Zalewie

5. Nancy Szatewicz – Publiczna Szkoła Podstawowa SPSK w Elblągu

6. Zuzanna Wojenkowska – Publiczna Szkoła Podstawowa w Gronowie Górnym,

III miejsce otrzymują

1. Julian Stefański - Szkoła Podstawowa nr 19 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Elblągu, nauczyciel p. Katarzyna Witowska

2. Alicja Nadziejko - Szkoła Podstawowa nr 5 w Braniewie

3. Amelia Kajda - Szkoła Podstawowa nr 5 w Braniewie

4. Paweł Nowakowski – Szkoła Podstawowa w Wilczętach

Nagrody w kategorii szkół ponadpodstawowych:

I miejsce otrzymują

1. Julia Torucka – Zespół Szkół Ekonomiczno – Technicznych w Pasłęku,

2. Monika Alester - Zespół Szkół Rolniczych w Ostródzie,

II miejsce otrzymują

1. Paulina Lurka – Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług w Elblągu

2. Zuzanna Rećko - Zespół Szkół Rolniczych w Ostródzie,

III miejsce otrzymują

1. Karolina Adamiak – Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług w

2. Wiktoria Jasiulewicz - Zespół Szkół Rolniczych w Ostródzie,

3. Alicja Szafran – IV Liceum Ogólnokształcące w Elblągu,

4. Zofia Bobowska - Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym, nauczyciel Ewa Owczarek

Jedna uczennica otrzymała Nagrodę Specjalną Dyrektora Publicznej Szkoły SPSK im. św. Franciszka z Asyżu. Pani dyrektor Ewa Grobelna przyznała nagrodę uczennicy Lenie Podgórskiej ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Braniewie.