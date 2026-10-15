,,Wolontariat w kadrze, jedno zdjęcie wiele znaczeń''
Ogłaszamy konkurs na zdjęcie pt. ,,Wolontariat w kadrze, jedno zdjęcie wiele znaczeń''. Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszego zdjęcia, z którym będzie utożsamiany i identyfikowany wolontariat na Warmii i Mazurach.
Fotografia powinna oddawać wyjątkowość, kreatywność oraz uwzględniać znaczenie społeczne i obywatelskie wolontariatu.
Czekamy na niebanalne zdjęcia, które ujmą nas swoją atmosferą i oryginalnym podejściem do tematu
Zgłoszenia przyjmowane są do 15 listopada 2026!
Na zwycięzców czekają nagrody w formie bonu w kwotach: I miejsce - 400 zł, II miejsce - 300 zł, III miejsce - 200 zł!
Karta zgłoszeniowa i regulamin pod linkiem:
https://drive.google.com/drive/folders/1mv3K1HsQlLIx70C9-C-Lr0lZnhm_C3Pi
Regionalne Centrum Wolontariatu