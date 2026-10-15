,,Wolontariat w kadrze, jedno zdjęcie wiele znaczeń''

Ogłaszamy konkurs na zdjęcie pt. ,,Wolontariat w kadrze, jedno zdjęcie wiele znaczeń''. Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszego zdjęcia, z którym będzie utożsamiany i identyfikowany wolontariat na Warmii i Mazurach.

Fotografia powinna oddawać wyjątkowość, kreatywność oraz uwzględniać znaczenie społeczne i obywatelskie wolontariatu. Czekamy na niebanalne zdjęcia, które ujmą nas swoją atmosferą i oryginalnym podejściem do tematu Zgłoszenia przyjmowane są do 15 listopada 2026! Na zwycięzców czekają nagrody w formie bonu w kwotach: I miejsce - 400 zł, II miejsce - 300 zł, III miejsce - 200 zł! Karta zgłoszeniowa i regulamin pod linkiem: https://drive.google.com/drive/folders/1mv3K1HsQlLIx70C9-C-Lr0lZnhm_C3Pi

Regionalne Centrum Wolontariatu