Wybrano najważniejsze wydarzenia roku w Pasłęku

Jakie wydarzenia roku wyłoniono podczas uroczystej gali w Pasłęku w miniony weekend? Sprawdzamy.

W ramach Pasłęckiego Wydarzenia Roku 2022 nagrody zostały przyznane w trzech kategoriach. W kategorii sport wyróżniony statuetką został biegacz Adam Ochnik. W minionym roku uzyskał rekord życiowy w biegu na 3000 m z przeszkodami (9:01:27), wypełnił normę wynikową na I klasę sportową i został powołany do Kadry Narodowej PZLA w sezonie 2023. Startował z sukcesami w wielu imprezach sportowych 2022 roku.

W kategorii przedsiębiorczość wyróżniono oddanie do użytku farmy wiatrowej "Kąty". Koszt tej inwestycji to ponad 250 mln zł, nie licząc budowy drogi S7 jest to największa do tej pory inwestycja w gminie Pasłęk. Nagrodę w tej kategorii odebrał przedstawiciel firmy „Baltic Green”, która zrealizowała przedsięwzięcie, Wojciech Lusiński. Drugą nagrodę w tej kategorii przyznano za wydarzenie: Budowę Centrum Badawczo-Rozwojowego Spółki z o.o. „Biofeed”. Nagrodę odebrał prezes zarządu „Biofeed” Krzysztof Więczkowski ("przewiduje się, że w najbliższym czasie działalność Centrum Badawczo-Rozwojowego pozytywnie wpłynie na rozwój całego regionu. Zyskają przede wszystkim rolnicy, lokalne firmy, w tym małe i średnie przedsiębiorstwa przejmując rolę dostawców usług i surowców" – podaje paslek.pl).

W kategorii kultura nagrodzono zespół Sztama za 30-lecie działalności. Kapela ma w swoim repertuarze przede wszystkim "utwory własnej kompozycji i według własnych opracowań muzycznych" i jest mocno zaangażowana w życie kulturalne Pasłęka. Drugą nagrodę w tej kategori odebrał Zespół Folklorystyczny "Pasłęczanie" za 40-lecie swojej działalności.

"Pasłęk nie posiada własnej tradycji kultury ludowej, inaczej niż Warmia i Mazury. Dlatego zespół w swoim programie korzysta z bogactwa kultury warmińskiej – strojów, pieśni, tańców i obyczajów. Stara się ją ukazywać w możliwie czystej, nieskażonej formie" – podaje paslek.pl.

Tegorocznej gali Wydarzenia Roku, która odbyła się w Pasłęku po raz siódmy, towarzyszył noworoczny koncert Katarzyny Zawady