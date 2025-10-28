Wygraj czujkę, która może uratować życie

UWAGA!

Władze Elbląga i powiatu elbląskiego wraz z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej zapraszają do udziału w drugiej edycji konkursu "Czujka w domu może uratować Twoje życie”. Do rozdania jest 300 takich urządzeń.

Celem konkursu jest zwiększenie świadomości na temat zagrożeń związanych z tlenkiem węgla oraz promowanie stosowania czujek dymu i czadu w domach i mieszkaniach. Na uczestników czekają atrakcyjne nagrody – czujki dymu, które mogą realnie uratować życie.

– Bezpieczeństwo elblążanek i elblążan jest dla mnie priorytetem. Naprawdę niewiele trzeba, aby uratować swoje życie i życie swoich bliskich. Wystarczy małe urządzenie, które uchroni nas przed ewentualną tragedią. Zachęcam do udziału w konkursie – podkreśla Michał Missan, prezydent Elbląga.

Aby wziąć udział w konkursie, wystarczy zapoznać się z materiałem informacyjnym na temat profilaktyki w okresie grzewczym, a następnie prawidłowo odpowiedzieć na pytania ankiety konkursowej.

Konkurs trwa od 27 października do 7 listopada 2025 r.

Ankieta konkursowa dostępna jest tutaj.

 

Szczegółowe informacje dotyczące zasad udziału znajdują się w regulaminie konkursu.

Jacek Żukowski, Biura Prezydenta Elbląga

