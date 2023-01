Wykluczenie społeczne? A może nie…

Elbląska Liga Kobiet Polskich zaprasza na bezpłatne porady prawne i psychologiczne, wsparcie rodzinno – pedagogiczne i mediacje.

Elbląska LKP pozyskała dotacje w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińskiego aby wspierać osoby, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej.

- W ramach projektu zapewniamy nieodpłatne poradnictwo prawne i psychologiczne, nasi specjaliści zajmują się również wsparciem rodzinno – pedagogicznym i mediacjami – mówi Danuta Janczuk, przewodnicząca elbląskiej LKP. – Często mówiąc o osobach zagrożonych wykluczeniem automatycznie myślimy o jakimś rodzaju patologii, takie mamy schematy myślowe, uprzedzenia i stereotypy, którym się poddajemy. Tymczasem wcale nie musi być to zgodne z prawdą. Każdego z nas spotykają w życiu nieprzewidziane i przykre w skutkach zdarzenia, które mogą prowadzić do zakwalifikowania nas w poczet osób wykluczonych społecznie. Może to być nagła utrata pracy, czyjaś choroba albo śmierć. I w takich sytuacjach stajemy się nagle bezradni wobec sytuacji, której jesteśmy uczestnikami. W ramach bezpłatnego poradnictwa chcemy takim osobom pomóc stanąć na nogi.

W ramach projektu stowarzyszenie oferuje indywidualną diagnozę, profesjonalne poradnictwo dla rodziców, zajęcia wzmacniające relacje rodzinne, wsparcie rozwojowe, warsztaty komunikacji w rodzinie, spotkania z prawnikiem, psychologiem, pedagogiem i terapeutą uzależnień, zajęcia z dietetykiem, trenerem personalnym, a również zajęcia informatyczne.

- Mamy szeroką ofertę, zarówno dla osób, które z jakichkolwiek względów są zagubione i zrozpaczone, jak i dla tych, który po prostu szukają sposobu na uatrakcyjnienie swoich relacji rodzinnych, rozwinięcie ich poprzez wspólną zabawę i naukę, przebywanie z sobą - dodaje Danuta Janczuk. - Żyjemy w trudnym świecie, starając się zapewnić byt sobie i rodzinie, często nie myślimy o relacjach rodzinnych, które w obecnej rzeczywistości bywają osłabione. Wiele razy słyszę, że dzieci nie chcą mówić o sobie, rodzice o ich „przewinieniach” dowiadują się np. od nauczycieli, i dlaczego tak? Albo małżeństwa, o których ktoś z zewnątrz, powie, że są idealne nagle się rozpadają. Chcemy aby takie osoby skorzystały z naszego projektu, po to, aby mogły poprawić swój komfort psychiczny i relacje rodzinne.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie mogą kontaktować się pod adresem lkp.elblag@wp.pl na FB lub pod nr telefonu 55 233 49 23.

Liga Kobiet Polskich realizuje projekt " Wsparcie Osób Wykluczonych"- program współfinansowany z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

LKP oddział Elbląg